Desvalijaron una casa en Santa Lucía y se llevaron hasta un TV sin usar

La víctima se encontraba de vacaciones y había dejado la vivienda bajo el cuidado de su familiar. Al ingresar, el hombre descubrió que desconocidos habían forzado una abertura para acceder al interior y actuar sin ser advertidos.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para seleccionar los elementos que se llevarían, lo que refuerza la hipótesis de un robo planificado.

El botín

Entre los objetos sustraídos se detalló:

Alhajas de oro y dos relojes de valor

Un bolso con pertenencias personales

Dos cámaras de seguridad

Un televisor nuevo, aún dentro de su caja original

El dato que más llamó la atención fue el robo del TV sin estrenar, lo que sugiere que los autores contaban con un vehículo o logística para trasladar objetos voluminosos.

Una modalidad que se repite

Según pudo confirmar este medio, se trata al menos del sexto hecho similar ocurrido en febrero, todos bajo la modalidad “escruche”, en la que los delincuentes aprovechan ausencias prolongadas para ingresar a las viviendas.

Dos de esos robos se cometieron mediante boquetes, mientras que los restantes fueron por puertas o ventanas forzadas, manteniendo un mismo modus operandi. Desde la Policía remarcan que las cámaras de seguridad resultan clave en este tipo de investigaciones, ya que permiten reconstruir recorridos, identificar vehículos y aportar pruebas fundamentales.

Personal policial inició las actuaciones correspondientes para dar con los responsables. Una de las principales líneas investigativas apunta a determinar si los ladrones tenían información previa sobre la ausencia de la dueña o si actuaron de manera oportunista.

Por el momento no hay detenidos, aunque se analizan registros fílmicos de la zona y se recaban testimonios de vecinos. El caso vuelve a encender la alarma por la seguidilla de robos domiciliarios en el departamento y la reiteración de una modalidad que se repite mes a mes.