La serie inédita de Silvina Luna: su lucha, su verdad y el mensaje final

La producción incluirá videos, audios y grabaciones personales que Luna dejó con la intención de que se difundieran. Además, contará con entrevistas a amigos, familiares y otras pacientes que atravesaron situaciones similares.

Según detalló Shaw, también se sumarán registros nunca antes vistos, donde la propia Silvina relata su experiencia en primera persona. “Nadie vio ese material. Está en plena postproducción”, aseguró. Uno de los momentos más esperados será la participación de su hermano, Ezequiel Luna, quien hablará públicamente por primera vez sobre el proceso que atravesó junto a ella.

El respaldo desde la causa judicial

El proyecto también cuenta con el acompañamiento del abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia en la causa judicial. “El documental es un mensaje que Silvina quería dejar. Es parte de su legado y de su lucha”, expresó el letrado, destacando el compromiso de Ezequiel para cumplir con la voluntad de su hermana.

La docuserie tendrá varios capítulos y abordará no solo su carrera artística, sino especialmente los años atravesados por internaciones, tratamientos y complicaciones de salud. “Conoció más guardias hospitalarias que muchos de nosotros juntos”, resumió Shaw, al describir la dimensión del padecimiento que enfrentó durante una década.

La producción buscará visibilizar las consecuencias de la mala praxis médica, generar conciencia y dejar testimonio del calvario que atravesó la modelo hasta sus últimos días. Más allá del dolor, el proyecto apunta a preservar la voz de Silvina Luna y convertir su experiencia en una advertencia y una herramienta de reflexión para miles de personas.

Su historia, contada desde su propia mirada, promete convertirse en uno de los documentos audiovisuales más impactantes del espectáculo argentino en los últimos años.