Milei recibió a Vicuña tras anunciar la mayor inversión minera del país

Durante la reunión, los directivos destacaron que la decisión de invertir se sustenta en el marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional. Según remarcaron, sin este instrumento legal, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en el país.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la empresa prevé destinar unos US$18.000 millones en los primeros diez años de desarrollo de sus proyectos, con una inversión inicial estimada en US$7.000 millones hasta 2030, cuando se obtendría el primer concentrado de cobre.

Vicuña Corp. tiene como principales accionistas a BHP y Lundin Mining, dos de las firmas más importantes del sector a nivel mundial. Según el comunicado oficial, esta inversión posicionará a la Argentina entre las cinco mayores operaciones globales de cobre, oro y plata.

También participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Tras la reunión, Quirno publicó un mensaje en la red social X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”.

Impacto en San Juan

El anuncio tiene un impacto directo en la provincia de San Juan, donde se desarrollan los principales proyectos de la compañía, y refuerza las expectativas económicas y laborales para la región. Desde el Gobierno nacional destacan que esta inversión representa un hito en la estrategia de apertura al capital extranjero y en el impulso al sector minero como motor de crecimiento.