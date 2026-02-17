Crece el ciberdelito: Defensa al Consumidor refuerza la prevención

image

“Vamos a mostrar todos nuestros programas y firmar un convenio clave para fortalecer la prevención del delito informático”, adelantó. La jornada incluirá una feria abierta, asesoramiento personalizado y capacitaciones específicas sobre estafas online, suplantación de identidad, enlaces falsos y robo de datos.

Estafas digitales en aumento

Según datos oficiales, en lo que va de 2026 ya se registraron más de 400 denuncias, mientras que durante 2025 se acumularon cerca de 5.000 reclamos, en su mayoría vinculados a maniobras digitales.

En ese marco, Carrizo fue contundente: “Nadie llama por WhatsApp ni envía enlaces para pedir datos. No hay que brindar información personal por teléfono ni por redes”.

Las principales denuncias están relacionadas con:

Estafas telefónicas y virtuales

Cuentas falsas y enlaces fraudulentos

Préstamos no solicitados

Robos de datos bancarios

Seguros y tarjetas irregulares image

Uno de los ejes centrales del programa será la educación en prevención del ciberdelito en barrios, escuelas y centros comunitarios. “Vamos a salir al territorio a educar al consumidor, a darle herramientas digitales para que no caiga en engaños”, explicó la funcionaria.

Los grupos prioritarios serán:

Adultos mayores, los más afectados por estafas virtuales

Jóvenes, especialmente por fraudes en viajes y compras online

Usuarios de billeteras virtuales y banca digital image

Además, se firmará un acuerdo con la Universidad Congreso para sumar especialistas en ciberdelito y seguridad informática. “Vamos a trabajar con personas idóneas que puedan explicar cómo operan los estafadores y cómo protegerse”, señaló Carrizo.

La titular del organismo también destacó el trabajo conjunto con Turismo, Medio Ambiente y el Ministerio de Gobierno para prevenir maniobras fraudulentas. “No se trata solo de firmar convenios, sino de mostrar que hubo seguimiento y gestión, especialmente en casos de estafas digitales”, afirmó.

Según indicó, este trabajo permitió detectar irregularidades, dar de baja expedientes y fortalecer los controles.

Por Gabriel Rotter.