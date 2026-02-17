Crece el ciberdelito: Defensa al Consumidor refuerza la prevención
Ante el avance del ciberdelito y las estafas virtuales, Defensa al Consumidor lanzará el 17 de marzo un programa con capacitaciones, alertas y asistencia directa para prevenir fraudes. En lo que va de 2026 ya se registraron más de 400 denuncias.
El crecimiento del ciberdelito, las estafas virtuales y los fraudes financieros encendió las alarmas en San Juan. Frente a este escenario, la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan lanzará el próximo martes 17 de marzo un programa integral de prevención y concientización.
La presentación se realizará desde las 11 en la Plaza Seca del Centro Cívico, en el marco del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. La titular del organismo, Fabiana Carrizo, explicó en diálogo con sanjuan8.com que el principal objetivo es frenar el avance de las estafas digitales, que hoy concentran la mayor cantidad de denuncias.
“Estamos superando las 400 denuncias mensuales. Enero y febrero, que antes eran tranquilos, ahora tienen muchísima demanda, sobre todo por fraudes virtuales”, advirtió. Carrizo detalló que el programa comenzará formalmente el martes 17, con actividades desde el lunes, y contará con la presencia del juez Carlos Zambuls, especialista en derecho del consumidor.
“Vamos a mostrar todos nuestros programas y firmar un convenio clave para fortalecer la prevención del delito informático”, adelantó. La jornada incluirá una feria abierta, asesoramiento personalizado y capacitaciones específicas sobre estafas online, suplantación de identidad, enlaces falsos y robo de datos.
Estafas digitales en aumento
Según datos oficiales, en lo que va de 2026 ya se registraron más de 400 denuncias, mientras que durante 2025 se acumularon cerca de 5.000 reclamos, en su mayoría vinculados a maniobras digitales.
En ese marco, Carrizo fue contundente: “Nadie llama por WhatsApp ni envía enlaces para pedir datos. No hay que brindar información personal por teléfono ni por redes”.
Las principales denuncias están relacionadas con:
Estafas telefónicas y virtuales
Cuentas falsas y enlaces fraudulentos
Préstamos no solicitados
Robos de datos bancarios
Seguros y tarjetas irregulares
Uno de los ejes centrales del programa será la educación en prevención del ciberdelito en barrios, escuelas y centros comunitarios. “Vamos a salir al territorio a educar al consumidor, a darle herramientas digitales para que no caiga en engaños”, explicó la funcionaria.
Los grupos prioritarios serán:
Adultos mayores, los más afectados por estafas virtuales
Jóvenes, especialmente por fraudes en viajes y compras online
Usuarios de billeteras virtuales y banca digital
Además, se firmará un acuerdo con la Universidad Congreso para sumar especialistas en ciberdelito y seguridad informática. “Vamos a trabajar con personas idóneas que puedan explicar cómo operan los estafadores y cómo protegerse”, señaló Carrizo.
La titular del organismo también destacó el trabajo conjunto con Turismo, Medio Ambiente y el Ministerio de Gobierno para prevenir maniobras fraudulentas. “No se trata solo de firmar convenios, sino de mostrar que hubo seguimiento y gestión, especialmente en casos de estafas digitales”, afirmó.
Según indicó, este trabajo permitió detectar irregularidades, dar de baja expedientes y fortalecer los controles.