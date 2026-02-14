"
Salió a la luz la charla de Griselda Siciliani con la clínica donde está internado Luciano Castro

Santiago Sposato sorprendió al contar en A la tarde cómo actuó Griselda Siciliani tras difundirse que su ex, Luciano Castro, buscó asistencia profesional en una institución.

En las últimas horas, mientras crece la inquietud por el estado de salud de Luciano Castro, salió a la luz un detalle que expone el lazo que todavía lo une a Griselda Siciliani, incluso después de que la actriz decidiese ponerle punto final al noviazgo.

La revelación se conoció sobre el cierre de la emisión del viernes de A la tarde, el ciclo de América TV, cuando el periodista Santiago Sposato aportó información clave sobre la reacción de la protagonista de Envidiosa (Netflix) al enterarse de la internación de su ex pareja. “Me dicen que Griselda Siciliani se puso a disposición”, lanzó el panelista al aire, generando inmediata repercusión en el estudio.

Lejos de quedarse solo con esa frase, amplió el panorama: “Obviamente ya estaba al tanto de todo esto, pero tuvo conversaciones con la gente de la clínica y, por supuesto, si necesitan algo, ella está ahí”, detalló, dejando en claro que la actriz no dudó en ofrecer su apoyo en este momento tan delicado en la vida del ex Jugate conmigo.

El gesto fue rápidamente destacado por el equipo del programa. “Muy bien, una buena actitud”, remarcaron en el envío conducido por Luis Ventura, quien se encuentra al frente mientras Karina Mazzocco disfruta de unos días de descanso. En el piso coincidieron en subrayar la predisposición de la actriz frente a una situación sensible que atraviesa el galán.

Cabe recordar que la noticia de la autointernación del actor tomó estado público el jueves por la noche en LAM, cuando Pepe Ochoa confirmó la información, luego de varias semanas en las que Luciano Castro había quedado expuesto mediáticamente por su infidelidad a Griselda Siciliani, un comportamiento que, según se mencionó en distintos programas, se habría repetido con anteriores parejas.

En esta oportunidad, el conflicto escaló a niveles inesperados tras viralizarse el ya célebre audio del “hola, guapa”, con el que habría intentado conquistar a una joven danesa durante su estadía laboral en España en el pasado mes de noviembre. La repercusión fue tal que el actor atravesó una profunda crisis emocional, marcada por la angustia y la desesperación, que finalmente lo llevó a buscar ayuda profesional.

