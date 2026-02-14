Salió a la luz la charla de Griselda Siciliani con la clínica donde está internado Luciano Castro

El gesto fue rápidamente destacado por el equipo del programa. “Muy bien, una buena actitud”, remarcaron en el envío conducido por Luis Ventura, quien se encuentra al frente mientras Karina Mazzocco disfruta de unos días de descanso. En el piso coincidieron en subrayar la predisposición de la actriz frente a una situación sensible que atraviesa el galán.

Cabe recordar que la noticia de la autointernación del actor tomó estado público el jueves por la noche en LAM, cuando Pepe Ochoa confirmó la información, luego de varias semanas en las que Luciano Castro había quedado expuesto mediáticamente por su infidelidad a Griselda Siciliani, un comportamiento que, según se mencionó en distintos programas, se habría repetido con anteriores parejas.

En esta oportunidad, el conflicto escaló a niveles inesperados tras viralizarse el ya célebre audio del “hola, guapa”, con el que habría intentado conquistar a una joven danesa durante su estadía laboral en España en el pasado mes de noviembre. La repercusión fue tal que el actor atravesó una profunda crisis emocional, marcada por la angustia y la desesperación, que finalmente lo llevó a buscar ayuda profesional.