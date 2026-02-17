Robo vs. Hurto: la diferencia entre romper una ventana o esconderse un jabón

El hecho más grave ocurrió en la madrugada del 13 de febrero en el Barrio Alameda 2, en Rawson. El protagonista fue Luciano Lima, quien ingresó a una vivienda con un objetivo claro, pero utilizando la fuerza.

Para entrar, Lima violentó la tela mosquitera, arrancó un barrote de la reja y rompió el vidrio de una ventana. Esa acción de romper o forzar algo es lo que convierte el hecho en un ROBO. Una vez adentro, revolvió todo y preparó un televisor y dos lámparas para llevarse, pero una vecina advirtió los ruidos y llamó al 911.

La policía lo persiguió por los techos y lo atrapó en el patio de otra casa en calle Guayaquil. Al ser reincidente y haber usado violencia sobre las cosas, el fiscal Fernando Bonomo acordó una pena dura: 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Cabe destacar, que el detenido, cuenta con mas de 34 ingresos a comisarías, y 14 condenas en su haber.

El Hurto (Sin violencia, con astucia)

El segundo caso, más leve, sucedió el 12 de febrero en pleno centro, en el supermercado "Un Rincón de Napoli" (calle Rivadavia). Aquí, Mauricio Constanza intentó llevarse mercadería, pero sin romper nada ni amenazar a nadie.

El sujeto tomó jabones, dentífricos y talco (valuados en $22.700) y simplemente se los escondió entre la ropa. Al cruzar la línea de cajas, fue interceptado por el encargado. Como no hubo violencia (ni física ni sobre las cosas), el delito se caratuló como HURTO.

Aunque Constanza también tenía antecedentes y estaba ebrio, la calificación legal es menor. La fiscal Virginia Branca acordó una pena de 1 mes de prisión efectiva.

Estos dos casos recientes dejan clara la distinción que hace el Código Penal:

Si el delincuente rompe una puerta, una ventana o golpea a alguien, es ROBO y la pena es mayor (como los 4 meses de Lima).

y la pena es mayor (como los 4 meses de Lima). Si el delincuente se lleva algo aprovechando un descuido, sin romper nada (como un "mechero" o alguien que se lleva una bici sin candado), es HURTO y la pena es menor (como el mes de Constanza).

Ambos terminaron en el Penal de Chimbas por ser reincidentes, pero la "fuerza" utilizada marcó la diferencia en el tiempo que pasarán tras las rejas.

Por Gabriel Rotter.