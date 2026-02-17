Vino, historia y música: una propuesta cultural en pleno carnaval

El evento contó con la presencia de la intendente Susana Laciar, quien dejó oficialmente inaugurada la muestra y destacó el valor histórico y cultural de la iniciativa. “En este encuentro hay una colección de historia, de cultura, de trabajo y de esfuerzo de generaciones”, expresó la jefa comunal durante el acto.

Además, remarcó que la propuesta superó el carácter de un simple evento: “Es construir en conjunto un momento de comunidad, donde nuestra ciudad recupera su identidad, la pone en valor y la muestra al mundo”, sostuvo.

Participación y propuestas

De la jornada participaron concejales, funcionarios municipales, empresarios, emprendedores, artistas y vecinos, que acompañaron masivamente la actividad.

Durante la ceremonia se presentó una exposición vinculada a las bodegas, los usos y costumbres de antaño y la historia de la vitivinicultura sanjuanina, a partir de una colección del enólogo Daniel Elías.

image

La propuesta incluyó además:

Paseo del Syrah, guiado por la sommelier Adriana Pujado

Degustaciones de vinos

DJ set

Pintura en vivo

Música y artesanos en carnaval

En el mismo espacio cultural, el domingo 15 de febrero se desarrolló otra actividad denominada “La música de nuestros carnavales”, en el marco del tradicional paseo de artesanos “Plaza y Arte”.

La propuesta contó con la participación de Cultura Disco, que ofreció un recorrido musical por los carnavales populares, acompañado por puestos de artesanos y propuestas gastronómicas. El evento también registró una importante presencia de público, consolidando el espacio como punto de encuentro cultural durante la temporada.

Identidad y proyección

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de una política cultural orientada a fortalecer la identidad local, promover el turismo y generar espacios de participación comunitaria.

La celebración del Syrah y las actividades de carnaval se consolidan así como herramientas para visibilizar el patrimonio histórico, productivo y artístico de San Juan.