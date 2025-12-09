Se agrava la situación del ex de Lowrdez Fernández

Al tiempo que agregó: "Y no termina acá, también lo imputa de amenazas, o lo procesa por amenazas coactivas, reiterada en tres oportunidades, estamos hablando de varios delitos muy graves". La primera fue en enero de este año, cuando Lowrdez sufrió lesiones en su rostro, brazo y cuello luego de una pelea en el departamento de él; la segunda a comienzos de octubre, cuando la cantante sufrió golpes en la cabeza y en las costillas lo que terminó con un llamado al 911; y la última que desencadenó con la detención de García Gómez tras la denuncia de la mamá de la artista y de su colega, Lissa Vera.

Vale señalar que la relación de Lowrdez Fernández con Leandro García Gómez se remonta a 2020. Y ya desde el comienzo, el vínculo estuvo marcado por el maltrato y las agresiones. Y a pesar de que el entorno de la integrante de Bandana nunca lo aceptó, este hombre terminó alejándola de sus amistades y sus familiares.

A lo largo de estos cinco años, la pareja tuvo varias idas y vueltas. Incluso Lowrdez llegó a denunciarlo públicamente por violencia de género mostrando su rostro golpeado y lleno de hematomas, pero al poco tiempo se disculpó por la misma vía, alegando no haber dicho la verdad.

En tanto, en octubre de este año su madre, alertada por las amistades de su hija, tomó conocimiento de un nuevo ataque y privación de la libertad de Lowrdez por parte de García Gómez, lo que la llevó a radicar una denuncia formal contra este hombre. Así el 23 de octubre, luego de un allanamiento en su departamento de Palermo, la policía encontró a la cantante allí y detuvo a su expareja, quien desde el 4 de noviembre permanece con prisión preventiva.