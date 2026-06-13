Grave denuncia de María Julia Oliván contra Mario Pergolini: "Me acosó sexualmente"

Sobre las circunstancias del momento y su vida personal, explicó: "Estabamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi departamento, estaba endeudada. Esta gente me está echando después de que pasó esto. Tengo que sobrevivir, seguir trabajando, no sabía que hacer".

Al recordar los cruces que tuvo con Pergolini después de su salida de la productora, Oliván aseguró que nunca llegaron a hablar sobre lo ocurrido y relató cómo fueron esos encuentros: "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Lo saludé lo más bien. Después lo vi en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente. Jamás se cruzó el tema".

Embed - MARÍA JULIA OLIVÁN: "Pergolini me acosó sexualmente"

"Les pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal. Me dio la noticia el director de contenidos. No tenía el teléfono de Mario, no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres", explicó que durante mucho tiempo intentó entender los motivos de determinadas decisiones laborales que la involucraron dentro de Cuatro Cabezas.

Visiblemente movilizada, Oliván explicó por qué decidió hablar públicamente de una experiencia que, según contó, marcó una etapa importante de su vida personal y profesional. "No tenía pensado contar nada porque pasaron 20 años. Hablé en Infama y les conté todo. El foco de mi carrera es otro. Cuando uno sufre una situación tan traumática, también hay consecuencias económicas. Cada vez que iba a buscar trabajo después de hacer juicio y ganarlo...", expresó.

Y profundizó sobre el impacto que, según relató, tuvo aquella etapa en su vida y cómo logró reconstruirse con el paso del tiempo: "Me pasé años dando explicaciones. Terminé agotada. Me enamoré, me puse en pareja, quise ser mamá, no pude, después pude... No daba. Esto ya fue, lo superé en el sentido de que pude salir de ese estado. Este sufrimiento me hizo generar Border. Me fortaleció y entonces dije: 'Ya está'".