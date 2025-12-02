Reapareció la Niña Loly mientras hablaban de su separación con Rial

La cordobesa estaba viendo el programa y, al escuchar que la nombraron, se comunicó con el periodista Pablo Layus.

"Me escribió La Niña Loly. Me puso: '¿qué están hablando de mí?'. Le dije que recordamos Los bañeros se divierten, la obra donde trabajó. Me respondió: 'Muchas gracias y saludos para todos'", detalló el panelista.

¿Cómo está la relación entre Jorge Rial y Luis Ventura?

Se sabe que Jorge Rial y Luis Ventura pasaron de tener una gran amistad y compartir trabajo a distanciarse y quedar enfrentados públicamente desde hace ya varios años.

Lo cierto es que, durante el fin de semana, se produjo un sorpresivo gesto de parte de Rial hacia Ventura que quedó a la vista de todos y que podría interpretarse como un posible inicio de acercamiento entre ambos.

En una foto que Ventura publicó en su cuenta de Instagram sobre lo que fue la gala del Martín Fierro de Cable en Parque Norte, realizada el último jueves, recibió un inesperado like de su ex amigo.

Fue Facundo Ventura, hijo de Luis, quien destacó este detalle desde las redes: “¿Hay alguien con ganas de hacer las paces?”, se preguntó el también periodista al ver la reacción de Rial en la postal de su papá.

Finalmente, Jorge Rial no asistió al evento del Martín Fierro de Cable 2025 ante la especulación sobre su presencia, pero celebró a la distancia la estatuilla a Argenzuela como mejor programa periodístico, ciclo que conduce por C5N.

“Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción de Ventura, y la verdad que a mí me parece lo menos importante, porque se creen que nos vamos a agarrar a piñas, no, nos vamos a saludar”, decía Rial en diálogo con Intrusos (América TV) sobre los comentarios que se habían despertado ante su posible asistencia al evento y el reencuentro con Luis.