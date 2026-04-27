Juana Viale, sobre los "haters": "Heredé algo que no sé qué es, pero acá está"

Acto seguido, la hija de Marcela Tinayre le manifestó también a ella su gratitud: "A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó muchísimo". Finalmente llegaron las palabras para su abuela por ser "la más coqueta y es algo que no se ha visto, no se ve y no se verá jamás en la faz de la Tierra".

"Estoy diciendo mal todo": Susana Giménez recibió el Martín Fierro al "Ícono de la Moda", se equivocó el nombre de Gustavo Scaglione, dueño de Telefé, y cuestionó a Luis Ventura porque la estatuilla no tenía "brillantes".

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) organizó la premiación para valorizar a quienes se desempeñan detrás de escena en vestuario y estilismo. La búsqueda fue, según Flavia Fernández, organizadora del evento, "hablar de moda en el prime time".

En la ceremonia destacaron las presencias de Susana Giménez y "Pampita" Ardohain, entre otros. La transmisión inició desde las 21 con la tradicional alfombra roja liderada por "Chino" Leunis y Zaira Nara. La gala incluyó ternas que no solo premiaron a las celebridades, sino también a nuevos talentos y a profesionales técnicos de la industria de la moda y el diseño textil.

image

Viale impactó ya en la alfombra roja al hacer su presentación con un diseño de Gino Bogani, con quien mantiene una relación de confianza y admiración desde hace muchos años. Se trató de un vestido de líneas simples y mangas largas, que destacó en elegancia y por el brillo sutil de la tela, en un verde claro.

En cuanto a otras categorías, Pampita fue reconocida en la categoría mejor estilo en redes, mientras que en streaming fue para Evelyn Botto. En tanto, el premio a diseñador de moda fue para Nicolás Zaffora. El conductor Nico Occhiato se llevó el galardón a mejor estilo masculino en Big Show por "La Voz Argentina". Sol Pérez se quedó con el de panelista femenina por su labor en Gran Hermano. Zaira Nara fue reconocida como mejor influencer de moda y Benjamín Vicuña recibió el de mejor estilo en ficción, junto a la diseñadora Majo Fuertes, por su vestuario en "Corazón delator".