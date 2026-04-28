Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano Generación Dorada

La intérprete de La pollera amarilla también remarcó que llega con ganas de convivir y mostrarse tal cual es. “Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, aseguró antes de cruzar la puerta más famosa del país.

Antes del ingreso, habló con Santiago del Moro y prometió llevar entretenimiento a una edición que necesitaba impacto. Y cumplió desde el minuto uno: entró cantando su versión de Vivir así es morir de amor, generando sorpresa y aplausos.

Ya instalada frente a sus nuevos compañeros, cerró su llegada con una frase que anticipa lo que puede venir: “Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”. Luego mostró una valija escondida detrás de la puerta y dejó a todos expectantes.