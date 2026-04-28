Gladys La Bomba Tucumana ya es oficialmente nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La cantante ingresó a la casa en reemplazo de La Maciel y no pasó desapercibida: fiel a su estilo, llegó con música, carisma y una energía que rápidamente se hizo sentir entre los participantes.
Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano Generación Dorada
La cantante ingresó a la casa en reemplazo de La Maciel y no pasó desapercibida: fiel a su estilo, llegó con música, carisma y una energía que rápidamente se hizo sentir entre los participantes.