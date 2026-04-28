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Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano Generación Dorada

La cantante ingresó a la casa en reemplazo de La Maciel y no pasó desapercibida: fiel a su estilo, llegó con música, carisma y una energía que rápidamente se hizo sentir entre los participantes.

Gladys La Bomba Tucumana ya es oficialmente nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La cantante ingresó a la casa en reemplazo de La Maciel y no pasó desapercibida: fiel a su estilo, llegó con música, carisma y una energía que rápidamente se hizo sentir entre los participantes.

Con 61 años y una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, la referente de la movida tropical dejó en claro que no entró para pasar inadvertida. En su presentación, expresó: “Mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista”.

Además, dejó una reflexión sobre su imagen pública y cómo cree que muchos la juzgan sin conocerla verdaderamente. “Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce”, sostuvo.

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La intérprete de La pollera amarilla también remarcó que llega con ganas de convivir y mostrarse tal cual es. “Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, aseguró antes de cruzar la puerta más famosa del país.

Antes del ingreso, habló con Santiago del Moro y prometió llevar entretenimiento a una edición que necesitaba impacto. Y cumplió desde el minuto uno: entró cantando su versión de Vivir así es morir de amor, generando sorpresa y aplausos.

Ya instalada frente a sus nuevos compañeros, cerró su llegada con una frase que anticipa lo que puede venir: “Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”. Luego mostró una valija escondida detrás de la puerta y dejó a todos expectantes.

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FUENTE: PrimiciaYa

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