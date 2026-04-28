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Quedó firme la condena a Odontóloga por extraerle 12 dientes a un niño

La Corte de Justicia confirmó la condena contra una odontóloga por extraer 12 dientes a un niño sin autorización. El fallo queda firme y cierra un proceso iniciado en 2017.

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice en una causa por mala praxis que se originó en 2017 y que tuvo fuerte impacto judicial. Con esta decisión, el fallo dictado en 2025 quedó firme y sin posibilidad de nuevas revisiones dentro del ámbito provincial.

El caso se remonta a una intervención odontológica realizada a un niño de cinco años, a quien le extrajeron doce piezas dentales sin el consentimiento de sus padres. A partir de ese episodio, se inició una investigación que derivó en una imputación por lesiones culposas.

En marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra había condenado a Pellice a un año de prisión de cumplimiento condicional y a un año de inhabilitación para ejercer la profesión. Esa resolución fue revisada en instancias superiores y, tras un nuevo análisis del expediente, terminó siendo ratificada.

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En esta última etapa, la defensa presentó un recurso de casación con el objetivo de revertir la condena. Sin embargo, la Sala Segunda de la Corte rechazó los planteos y confirmó lo actuado en instancias previas, dejando la sentencia firme.

El fallo fue firmado por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima, y notificado el 21 de abril de 2026. De esta manera, se cerró un proceso judicial que se extendió durante varios años.

La causa también incluyó a María Gabriela Puigdegolas y fue impulsada por la querella en representación del menor y su familia. Actualmente, la víctima tiene 14 años.

Con esta resolución, la Justicia dio por concluido un expediente que tuvo como eje una intervención médica sin autorización y que fue considerada de gravedad en el ámbito judicial.

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