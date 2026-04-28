La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice en una causa por mala praxis que se originó en 2017 y que tuvo fuerte impacto judicial. Con esta decisión, el fallo dictado en 2025 quedó firme y sin posibilidad de nuevas revisiones dentro del ámbito provincial.
Quedó firme la condena a Odontóloga por extraerle 12 dientes a un niño
La Corte de Justicia confirmó la condena contra una odontóloga por extraer 12 dientes a un niño sin autorización. El fallo queda firme y cierra un proceso iniciado en 2017.