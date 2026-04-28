Quedó firme la condena a Odontóloga por extraerle 12 dientes a un niño

En esta última etapa, la defensa presentó un recurso de casación con el objetivo de revertir la condena. Sin embargo, la Sala Segunda de la Corte rechazó los planteos y confirmó lo actuado en instancias previas, dejando la sentencia firme.

El fallo fue firmado por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima, y notificado el 21 de abril de 2026. De esta manera, se cerró un proceso judicial que se extendió durante varios años.

La causa también incluyó a María Gabriela Puigdegolas y fue impulsada por la querella en representación del menor y su familia. Actualmente, la víctima tiene 14 años.

Con esta resolución, la Justicia dio por concluido un expediente que tuvo como eje una intervención médica sin autorización y que fue considerada de gravedad en el ámbito judicial.