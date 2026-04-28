Tragedia en Sarmiento: detuvieron al chofer del camión implicado

Como consecuencia del impacto, murió Jorge Chávez, de 28 años, quien viajaba en la parte trasera junto a una cuadrilla de trabajadores rurales que se dirigía a una jornada de cosecha. Otros seis ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud, aunque en principio se encuentran fuera de peligro.

Las primeras hipótesis indican que el camión se desplazaba a una velocidad elevada y que, al intentar doblar, se desestabilizó. Sin embargo, esa versión deberá ser confirmada por las pericias accidentológicas que lleva adelante Criminalística.

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En paralelo, los investigadores ordenaron la extracción de sangre al conductor para determinar si había consumido alcohol u otra sustancia, un factor que podría agravar su situación judicial en caso de confirmarse.

El chofer fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 8ª y permanece a disposición de la Justicia. En las próximas horas, el fiscal Francisco Pizarro deberá definir la formalización de la investigación y la eventual imputación.

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Otro elemento bajo análisis surgió a partir de testimonios recogidos en el lugar: algunos testigos señalaron haber escuchado un fuerte estruendo previo al vuelco, lo que abre la posibilidad de una falla mecánica, como la rotura de un neumático. No obstante, esa línea es preliminar y deberá ser corroborada con pruebas técnicas.

Por el momento, la causa se encamina a esclarecer la mecánica del siniestro y determinar si se trató de una conducta imprudente o de un hecho fortuito.