"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > parroquias

Parroquias abren sus puertas para la bendición de animales en su día

Este 29 de abril habrá bendición de mascotas en Capital, Sarmiento y Albardón. La jornada busca combinar tradición religiosa con concientización sobre el cuidado animal.

Cada 29 de abril, el Día del Animal encuentra en San Juan una expresión particular que combina fe y compromiso social. Este año no será la excepción: distintas parroquias abrirán sus puertas para recibir a familias junto a sus mascotas en una jornada que apunta tanto a lo espiritual como al cuidado responsable.

Desde las 18 horas, comunidades religiosas de Capital, Sarmiento y Albardón llevarán adelante la tradicional bendición de animales, una práctica que se sostiene en el tiempo y que convoca a vecinos con perros, gatos y otras especies domésticas.

Dónde serán las actividades

Te puede interesar...

En Capital, la principal convocatoria tendrá lugar en la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la intersección de Pedro Echagüe y Maipú, donde la bendición se realizará en el atrio del templo. También en ese departamento se sumará la parroquia Santa Bárbara, con una propuesta que acompaña iniciativas orientadas a generar mayor conciencia sobre el respeto hacia los animales.

En Sarmiento, la actividad se desarrollará en la parroquia San Antonio de Padua, con un traslado hacia la Plaza Dominguito, en Villa Media Agua. Allí, además de la bendición, se prevén propuestas recreativas para los asistentes.

image

Por su parte, en Albardón también habrá convocatoria en la parroquia Santa Bárbara, sumando otro punto de encuentro para la comunidad.

Una jornada con mensaje

Más allá del acto religioso, la iniciativa tiene un trasfondo claro: promover la tenencia responsable y reforzar el vínculo entre las personas y sus animales. En ese sentido, se espera la participación de distintas especies domésticas, en un entorno pensado para el encuentro familiar.

Los organizadores remarcan la importancia de garantizar condiciones adecuadas para las mascotas, incluyendo controles veterinarios, alimentación y espacios seguros, en línea con un mensaje que busca consolidar prácticas responsables en la comunidad.

image

Recomendaciones para asistir

Para evitar inconvenientes durante la jornada, se solicitaron algunas pautas básicas:

  • Perros con correa y, en caso de ser necesario, con bozal
  • Gatos en transportadoras o jaulas adecuadas
  • Llevar agua y elementos para el bienestar de cada animal

La convocatoria se presenta, una vez más, como una instancia que trasciende lo simbólico y pone en agenda el rol de las mascotas en la vida cotidiana.

Temas

Te puede interesar