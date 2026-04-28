Parroquias abren sus puertas para la bendición de animales en su día

En Capital, la principal convocatoria tendrá lugar en la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la intersección de Pedro Echagüe y Maipú, donde la bendición se realizará en el atrio del templo. También en ese departamento se sumará la parroquia Santa Bárbara, con una propuesta que acompaña iniciativas orientadas a generar mayor conciencia sobre el respeto hacia los animales.

En Sarmiento, la actividad se desarrollará en la parroquia San Antonio de Padua, con un traslado hacia la Plaza Dominguito, en Villa Media Agua. Allí, además de la bendición, se prevén propuestas recreativas para los asistentes.

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Por su parte, en Albardón también habrá convocatoria en la parroquia Santa Bárbara, sumando otro punto de encuentro para la comunidad.

Una jornada con mensaje

Más allá del acto religioso, la iniciativa tiene un trasfondo claro: promover la tenencia responsable y reforzar el vínculo entre las personas y sus animales. En ese sentido, se espera la participación de distintas especies domésticas, en un entorno pensado para el encuentro familiar.

Los organizadores remarcan la importancia de garantizar condiciones adecuadas para las mascotas, incluyendo controles veterinarios, alimentación y espacios seguros, en línea con un mensaje que busca consolidar prácticas responsables en la comunidad.

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Recomendaciones para asistir

Para evitar inconvenientes durante la jornada, se solicitaron algunas pautas básicas:

Perros con correa y, en caso de ser necesario, con bozal

Gatos en transportadoras o jaulas adecuadas

Llevar agua y elementos para el bienestar de cada animal

La convocatoria se presenta, una vez más, como una instancia que trasciende lo simbólico y pone en agenda el rol de las mascotas en la vida cotidiana.