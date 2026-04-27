Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto

Uno de los registros que más repercusión tuvo fue difundido por la cuenta Farándula Show. En ese video se la ve a Maia observando a Franco con una mezcla de admiración y ternura mientras recorrían una bodega en Cardales. La escena, aunque breve, dejó ver una conexión especial entre los dos.

Sin embargo, el gesto más contundente llegó después de la exhibición en Buenos Aires. Hasta ese momento, las imágenes que circulaban eran de terceros, pero esta vez fue la propia actriz quien decidió mostrarse.

A través de sus historias de Instagram, Maia compartió una foto que le tomó a Franco: en la imagen, su mano sostiene el rostro del piloto mientras él le lanza un beso a cámara. Además, lo arrobó y sumó emojis de amor, un detalle que muchos interpretaron como una confirmación implícita del vínculo.

Las versiones sobre este romance comenzaron tiempo atrás, cuando coincidieron en distintos eventos y empezaron a intercambiar likes y comentarios en redes sociales. Con el paso de las semanas, esas señales se volvieron cada vez más frecuentes, alimentando las especulaciones.

Hoy, lejos de esconderse, Maia Reficco y Franco Colapinto parecen transitar un presente compartido, combinando sus agendas internacionales con momentos juntos y una exposición que crece al ritmo del interés del público.