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Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto

La actriz y cantante Maia Reficco y el piloto Franco Colapinto confirman su romance en Buenos Aires con un gesto íntimo que es viral en redes.

La pasión por Franco Colapinto no deja de crecer en la Argentina, y su reciente paso por Buenos Aires lo confirmó una vez más. El joven piloto fue protagonista de una exhibición que revolucionó la Ciudad y convocó a una multitud de fanáticos, que aprovecharon cada oportunidad para acercarse y saludarlo.

Más allá del evento, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el piloto no llegó solo al país. A su lado estuvo Maia Reficco, quien lo acompañó en distintos momentos de su estadía y despertó rápidamente la atención de todos.

Durante esos días, ambos se mostraron relajados y muy cercanos, compartiendo salidas y planes que no tardaron en viralizarse. La química entre ellos fue evidente, pero hubo una situación puntual que terminó de encender todas las alarmas.

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Uno de los registros que más repercusión tuvo fue difundido por la cuenta Farándula Show. En ese video se la ve a Maia observando a Franco con una mezcla de admiración y ternura mientras recorrían una bodega en Cardales. La escena, aunque breve, dejó ver una conexión especial entre los dos.

Sin embargo, el gesto más contundente llegó después de la exhibición en Buenos Aires. Hasta ese momento, las imágenes que circulaban eran de terceros, pero esta vez fue la propia actriz quien decidió mostrarse.

A través de sus historias de Instagram, Maia compartió una foto que le tomó a Franco: en la imagen, su mano sostiene el rostro del piloto mientras él le lanza un beso a cámara. Además, lo arrobó y sumó emojis de amor, un detalle que muchos interpretaron como una confirmación implícita del vínculo.

Las versiones sobre este romance comenzaron tiempo atrás, cuando coincidieron en distintos eventos y empezaron a intercambiar likes y comentarios en redes sociales. Con el paso de las semanas, esas señales se volvieron cada vez más frecuentes, alimentando las especulaciones.

Hoy, lejos de esconderse, Maia Reficco y Franco Colapinto parecen transitar un presente compartido, combinando sus agendas internacionales con momentos juntos y una exposición que crece al ritmo del interés del público.

FUENTE: PimiciaYa

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