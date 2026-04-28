Un polémico participante fue eliminado de la casa de Gran Hermano

Durante la gala conducida por Santiago del Moro, los primeros en salir de peligro fueron Franco Zunino y Danelik. Más tarde, Solange también recibió el respaldo de la audiencia y logró continuar una semana más dentro de la casa.

De esa manera, la instancia final quedó entre Brian y Yipio, dos jugadores que llegaban con fuerte exposición dentro del reality. Finalmente, la votación favoreció a Yipio y sentenció la salida de Brian.

El participante dejó la casa con visible emoción, especialmente por tener que despedirse de Danelik, con quien había construido un vínculo muy cercano durante las últimas semanas. Mientras tanto, la convivencia suma ahora una nueva figura con la llegada de Gladys, que promete alterar la dinámica del juego.

Quiénes siguen en Gran Hermano tras la salida de Brian Sarmiento

El reality de Telefe tuvo movimientos clave en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y ya quedaron definidos los participantes que continúan en carrera. Además, Santiago del Moro confirmó que en mayo habrá repechaje.

Gran Hermano sigue avanzando y la competencia entró en una etapa decisiva. Luego de la eliminación de Brian Sarmiento y el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana, ya son 18 los jugadores que permanecen dentro de la casa más famosa del país.

Los participantes que continúan en competencia son: Grecia Colmenares, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Franco Zunino, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Tamara Paganini y Gladys La Bomba Tucumana.

En tanto, ya abandonaron el certamen Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carlota Bigliani, Nicolás “Nick” Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeusky y Martín Rodríguez.

Además, Carmiña Masi fue expulsada por sus comentarios racistas, mientras que Jenny Mavinga y La Maciel dejaron la casa por decisión propia.

Durante la última gala, Santiago del Moro también anunció una de las novedades más esperadas: en mayo llegará el repechaje. “Todos los jugadores de esta edición están habilitados, y el supremo decidirá quién ingresa a la casa”, explicó el conductor.

Por otra parte, también podrían producirse nuevos ingresos mediante el golden ticket, una herramienta que volverá a modificar el juego.

Finalmente, se supo que, este martes 28 de abril, no habrá emisión de Gran Hermano, ya que Telefe transmitirá el partido entre Boca y Cruzeiro