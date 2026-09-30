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Detuvieron a un reconocido actor por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas

Maxi Ghione fue acusado de privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos, y quedó demorado en la provincia de Santa Fe.

El reconocido actor Maxi Ghione quedó detenido en Santa Fe luego de que un hombre identificado como Emiliano lo denunciara por presuntos delitos de extrema gravedad, entre ellos privación ilegítima de la libertad y amenazas.

A partir de la presentación judicial, la Justicia dispuso su detención mientras se intenta determinar qué ocurrió durante un encuentro que ambos mantuvieron.

El episodio tuvo lugar luego de una cita privada en la vivienda del actor, ubicada en la localidad santafesina de Lehmann. Ghione permanece actualmente detenido mientras la investigación penal continúa y la Justicia analiza los elementos incorporados a la causa.

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La información fue difundida en LAM (América TV), donde la periodista Pilar Smith presentó los primeros detalles del caso. "La denuncia fue hecha por Emiliano Ezequiel Tarragona", señaló la panelista durante el programa. Luego, leyó al aire parte del documento policial en el que quedaron asentados los hechos denunciados.

De acuerdo con el relato presentado en la denuncia, Maxi recibió al hombre en su domicilio luego de haber acordado previamente un encuentro. "Sucede que el día 20/9 me presenté en la dirección del actor para concretar un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort".

Qué dice la denuncia contra Maxi Ghione

Según contó el denunciante, la situación habría tomado otro rumbo durante la reunión. "Concretamos el encuentro, posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir. Estaba muy paranoico. En un momento sacó dos armas de fuego y me dijo 'mirá que están cargadas'. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad. En total estuve cinco horas hasta que pude irme", detalló.

En otro tramo de su declaración, el hombre volvió a referirse al momento en el que, según su versión, la situación comenzó a complicarse: "Concretamos el encuentro, posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir [...] n un momento sacó dos armas de fuego y me dijo 'mirá que están cargadas'", denunció el taxiboy.

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