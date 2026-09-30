"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > pasajeros

Ataque en el aire: se conoció el video de los pasajeros asistiendo al piloto apuñalado

Tras el violento episodio en el vuelo de Flydubai que debió aterrizar en Arabia Saudita, se viralizaron las imágenes grabadas en la cabina. Muestran a los pasajeros y a un dentista asistiendo al comandante herido antes del aterrizaje de emergencia.

Nuevos y estremecedores detalles salieron a la luz tras el violento episodio registrado a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita luego de que un piloto apuñalara a su compañero en plena cabina. Un video grabado por los propios pasajeros revela la secuencia posterior al ataque y el momento exacto en que la tripulación y los viajeros asisten al comandante herido.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, se observa al piloto con manchas de sangre en el rostro y en su indumentaria mientras recibe los primeros auxilios dentro de la aeronave. En un fragmento de la grabación también se lo ve asistido con una máscara de oxígeno para estabilizar su respiración en medio de momentos de extrema tensión e incertidumbre a 33.000 pies de altura.

La reconstrucción del hecho señala que la rápida reacción de quienes viajaban a bordo resultaron claves para evitar una tragedia mayor. Tras escuchar gritos procedentes de la parte delantera de la nave, varios pasajeros —entre ellos personal de salud y pilotos vestidos de civil— corrieron hacia la cabina, lograron reducir al agresor y brindaron atención médica inmediata. Un dentista israelí que se encontraba entre los 174 ocupantes tomó la iniciativa de contener las heridas del piloto mientras se reestructuraba el mando del avión.

Te puede interesar...

El Boeing 737 Max 8 logró concretar un descenso de emergencia seguro en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde fue inmediatamente rodeado por las fuerzas de seguridad locales. Mientras la aerolínea y las autoridades internacionales continúan investigando los motivos de la agresión y descartan la hipótesis de un secuestro, las imágenes difundidas dan cuenta del dramático rescate que mantuvo a salvo a todos los pasajeros.

Temas

Te puede interesar