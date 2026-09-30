Ataque en el aire: se conoció el video de los pasajeros asistiendo al piloto apuñalado

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, se observa al piloto con manchas de sangre en el rostro y en su indumentaria mientras recibe los primeros auxilios dentro de la aeronave. En un fragmento de la grabación también se lo ve asistido con una máscara de oxígeno para estabilizar su respiración en medio de momentos de extrema tensión e incertidumbre a 33.000 pies de altura.

La reconstrucción del hecho señala que la rápida reacción de quienes viajaban a bordo resultaron claves para evitar una tragedia mayor. Tras escuchar gritos procedentes de la parte delantera de la nave, varios pasajeros —entre ellos personal de salud y pilotos vestidos de civil— corrieron hacia la cabina, lograron reducir al agresor y brindaron atención médica inmediata. Un dentista israelí que se encontraba entre los 174 ocupantes tomó la iniciativa de contener las heridas del piloto mientras se reestructuraba el mando del avión.