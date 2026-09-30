Nuevos y estremecedores detalles salieron a la luz tras el violento episodio registrado a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita luego de que un piloto apuñalara a su compañero en plena cabina. Un video grabado por los propios pasajeros revela la secuencia posterior al ataque y el momento exacto en que la tripulación y los viajeros asisten al comandante herido.
Ataque en el aire: se conoció el video de los pasajeros asistiendo al piloto apuñalado
Tras el violento episodio en el vuelo de Flydubai que debió aterrizar en Arabia Saudita, se viralizaron las imágenes grabadas en la cabina. Muestran a los pasajeros y a un dentista asistiendo al comandante herido antes del aterrizaje de emergencia.