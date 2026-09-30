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San Juan participará del Encuentro Internacional de Veteranos

El equipo sanjuanino jugará del 8 al 10 de octubre la 35ª edición del tradicional certamen. La edición 2027 será en San Juan.

Gualeguaychú será sede por tercera vez en su historia —tras las experiencias de 2009 y 2017— y el Club Sud América será el anfitrión del 35° Encuentro Internacional de Veteranos de Hockey sobre Patines , un evento de relevancia mundial que reúne a pasadas y presentes glorias de la disciplina del jueves 8 al sábado 10 de octubre.

Es un encuentro caracterizado por el espíritu de camaradería, la integración de equipos sin distinción de provincias o países y donde la Agrupación de Veteranos de San Juan cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan para su participación.

Entre las delegaciones destacadas dirá presente la Agrupación de Veteranos de San Juan, la más antigua de su provincia, fundada un día después del histórico Mundial de 1978 y conocida popularmente como «la agrupación de los viejos del Estadio» por su arraigo en el Aldo Cantoni.

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Un formato único en el mundo: jugar sin competir

A diferencia de los torneos convencionales, este histórico certamen -catalogado como el encuentro de veteranos más antiguo de la disciplina a nivel global- prescinde de la competencia feroz, las tablas de posiciones y las coronaciones.

«No es un campeonato, sino un encuentro. Siempre tuvo ese carácter para que la competitividad no vuelva locos a los jugadores y todos vayan a divertirse», destaca Rodrigo Belert , integrante de la delegación de San Juan.

El funcionamiento del certamen combina integración y camaradería

Categorías por edad: Se divide en tres franjas etarias: 35 a 45 años, 45 a 55 años, y más de 55 años sin límite superior (con presencias históricas de jugadores de hasta 80 años).

Equipos mixtos: No se representan provincias ni países. La organización combina hockistas de distintas procedencias para conformar los planteles. A un jugador sanjuanino le puede tocar compartir equipo con un jugador de Uruguay, Capital Federal, Mendoza o Entre Ríos.

Calendario fijo: Cada participante disputará un total de tres partidos a lo largo de los tres días. No existen ganadores, perdedores ni campeones.

Confraternidad internacional y la mirada puesta en 2027

La convocatoria de esta 35° edición reúne a deportistas de diversos puntos del país —San Juan, Mendoza (Centro y Sur), Capital Federal, Tres Arroyos, Mar del Plata, Neuquén, Santa Cruz y los anfitriones de Gualeguaychú— junto a representantes de Uruguay y delegaciones internacionales que, en ediciones anteriores, han incluido presencia de España, Estados Unidos y México.

El espíritu del evento trasciende la pista: el alojamiento compartido y una gran cena de clausura refuerzan los lazos de amistad entre exfiguras del deporte, aficionados que comenzaron de grandes y acompañantes que viajan año a año por la mística del evento.

Para la delegación sanjuanina, la cita en Entre Ríos tiene además un valor estratégico fundamental: San Juan será la sede organizadora de la edición 36° el próximo año, por lo que este viaje marcará el puntapié inicial en la preparación del evento que albergará la provincia en 2027.

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