San Juan participará del Encuentro Internacional de Veteranos

Un formato único en el mundo: jugar sin competir

A diferencia de los torneos convencionales, este histórico certamen -catalogado como el encuentro de veteranos más antiguo de la disciplina a nivel global- prescinde de la competencia feroz, las tablas de posiciones y las coronaciones.

«No es un campeonato, sino un encuentro. Siempre tuvo ese carácter para que la competitividad no vuelva locos a los jugadores y todos vayan a divertirse», destaca Rodrigo Belert , integrante de la delegación de San Juan.

El funcionamiento del certamen combina integración y camaradería

Categorías por edad: Se divide en tres franjas etarias: 35 a 45 años, 45 a 55 años, y más de 55 años sin límite superior (con presencias históricas de jugadores de hasta 80 años).

Equipos mixtos: No se representan provincias ni países. La organización combina hockistas de distintas procedencias para conformar los planteles. A un jugador sanjuanino le puede tocar compartir equipo con un jugador de Uruguay, Capital Federal, Mendoza o Entre Ríos.

Calendario fijo: Cada participante disputará un total de tres partidos a lo largo de los tres días. No existen ganadores, perdedores ni campeones.

Confraternidad internacional y la mirada puesta en 2027

La convocatoria de esta 35° edición reúne a deportistas de diversos puntos del país —San Juan, Mendoza (Centro y Sur), Capital Federal, Tres Arroyos, Mar del Plata, Neuquén, Santa Cruz y los anfitriones de Gualeguaychú— junto a representantes de Uruguay y delegaciones internacionales que, en ediciones anteriores, han incluido presencia de España, Estados Unidos y México.

El espíritu del evento trasciende la pista: el alojamiento compartido y una gran cena de clausura refuerzan los lazos de amistad entre exfiguras del deporte, aficionados que comenzaron de grandes y acompañantes que viajan año a año por la mística del evento.

Para la delegación sanjuanina, la cita en Entre Ríos tiene además un valor estratégico fundamental: San Juan será la sede organizadora de la edición 36° el próximo año, por lo que este viaje marcará el puntapié inicial en la preparación del evento que albergará la provincia en 2027.