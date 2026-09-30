Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual: el relato de su ex

De acuerdo con el relato que la periodista leyó en el programa, la mujer manifestó haber sufrido reiterados episodios de violencia durante el vínculo. “Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, leyó Iavícoli.

JOAQUÍN LEVINTON DENUNCIADO POR UNA EXPAREJA POR SUPUESTA VIOLENCIA



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/jSboSCWDtv — América TV (@AmericaTV) September 30, 2026

El relato de la denunciante y una denuncia previa

En el escrito, siempre según lo informado en LAM, la mujer también describió situaciones de sometimiento y violencia verbal. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta', asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí. Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, continuó leyendo Karina Iavícoli.

La periodista también contó que la mujer había realizado una denuncia anteriormente, en 2022, pero que posteriormente decidió desistir de ella. Según su relato, habría tomado esa decisión después de que el cantante se enterara de la presentación judicial y le pidiera que la retirara. “Ella lo denunció penalmente en el año 2022, de la cual desistió de esta denuncia, debido a que él se enteró de que ella lo había denunciado y él le pidió que la retirara. Sin embargo, hace tres días, o sea, hace tres días antes de volver a denunciarlo ayer, ella encontró registros de aquellos videos, donde él la filmó, lo que reactivó en ella, el recuerdo de esos padecimientos sufridos”, explicó Iavícoli.

Según la angelita, la mujer estaría atravesando un momento de temor y preocupación por las posibles consecuencias que la denuncia pueda tener en su vida personal y laboral: “Está muy asustada, ojalá que esto a ella no le traiga ningún problema en su trabajo, porque se siente un poco sola con su círculo familiar, ella tiene una pareja, tiene algunos familiares que no estaban de acuerdo con que ella impulsara esta denuncia, y ella siente que hay un montón de gente que no le va a creer porque lo quieren un montón a Joaquín”.

Hacia el final del intercambio, Iavícoli aseguró que la denunciante le habría contado otros episodios que decidió no hacer públicos: “Ella se refiere a otras cosas que yo no pienso decir que son impronunciables, cada uno dejará volar su imaginación y en todo caso ella, si algún día se anima o no a dar la cara lo contará a ella, son cosas que por eso me contó a mí sobre él que ella sabría”.

Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre la naturaleza de esos hechos, la periodista respondió: “Yo lo pondría para explicarlo porque no lo puedo decir... el peor delito que te puedas imaginar”.