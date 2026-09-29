Debutó MasterChef Celebrity y fue lo más visto del lunes

En la competencia directa, Es mi sueño en El Trece llegaba a los 4.4 puntos en esa misma franja. De esta manera, MasterChef Celebrity lideraba cómodamente en el prime time de la televisión.

A las 22:39, MasterChef Celebrity tocaba un pico de 14.5 puntos de rating en Telefe. Por su parte, Otro día perdido en El Trece registraba 4.7 puntos.

A las 22:45, el reality de cocina se mantenía con 13.7 puntos de rating en el canal de las pelotas. Mario Pergolini en El Trece hacía 5.2 puntos.

A las 22:51, MasterChef Celebrity subía otra vez a 14.0 puntos en Telefe y Otro día perdido en El Trece se conformaba con 5.3 puntos.

A las 23:04, el ciclo que conduce Wanda Nara seguía con 13.3 puntos de rating en Telefe. Otro día perdido en el canal del solcito continuaba con 5.2 puntos.

A las 23:18, MasterChef Celebrity lograba 12.9 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido llegaba a los 5.0 puntos.

Al cierre de la jornada, el promedio habría superado los 13 puntos siendo el programa más visto del lunes. El dato marcará el punto de partida de una temporada en la que Telefe vuelve a apostar por el reality gastronómico para su horario central