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Alerta en San Juan: aumentaron las llamadas al 911 por situaciones de suicidio

Carina Balmaceda, directora del Gabinete de Salud Mental del 911 (CISEM), advirtió sobre un incremento de llamadas y situaciones de riesgo en la provincia.

Por Marcela Silva

Luego de que se supiera que un sanjuanino se quitara la vida en la Ruta Nacional 20 a la altura de Caucete, hablamos con Carina Balmaceda, directora del Gabinete de Salud Mental del 911 (CISEM), sobre la preocupante realidad que atraviesa la provincia en materia de contención emocional y prevención del suicidio. La funcionaria advirtió en diálogo con sanjuan8.com que la demanda de asistencia psicológica en línea no solo se mantiene en niveles elevados, sino que ha registrado un incremento constante.

De acuerdo con Balmaceda, la labor del equipo de profesionales que atiende las guardias las 24 horas consiste en intervenir mediante la escucha activa frente a personas que expresan pensamientos de autolesión o atravesamiento de crisis profundas. "En estas situaciones prima la tristeza, la idea de que no hay solución, el 'no sé qué más hacer' o 'ya no puedo más'", explicó la especialista, remarcando que el objetivo central es alojar ese sufrimiento, brindar contención inmediata y orientar sobre los dispositivos de salud mental disponibles en la provincia.

Si bien la llegada de septiembre suele vincularse a factores estacionales, desde el área destacan que este año la suba de llamadas se ha intensificado de forma indistinta. La asistencia es solicitada tanto por personas que conocen el servicio en línea como por allegados que advierten situaciones de riesgo. En ese marco, Balmaceda expresó su profunda preocupación por aquellos casos en los que se pasa directamente a la decisión de quitarse la vida sin acudir a una instancia de ayuda previa, un rasgo que hoy se observa de manera marcada.

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Este escenario dialoga con los registros expuestos semanas atrás por el propio CISEM, donde se detalló que las consultas por crisis se triplicaron, alcanzando un promedio de entre 50 y 60 llamados diarios. La franja de adultos jóvenes de entre 20 y 35 años —con mayor prevalencia en varones— se consolida como la que más solicita auxilio. Ante esto, el mensaje de los profesionales es contundente: el suicidio se puede prevenir si se generan espacios de escucha y la persona sabe que no está sola.

Si estás atravesando un momento de crisis, tensión o angustia, podés comunicarte con la línea de salud mental a través del 911 para recibir asistencia y contención con un profesional de la psicología.

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