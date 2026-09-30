Alerta en San Juan: aumentaron las llamadas al 911 por situaciones de suicidio

De acuerdo con Balmaceda, la labor del equipo de profesionales que atiende las guardias las 24 horas consiste en intervenir mediante la escucha activa frente a personas que expresan pensamientos de autolesión o atravesamiento de crisis profundas. "En estas situaciones prima la tristeza, la idea de que no hay solución, el 'no sé qué más hacer' o 'ya no puedo más'", explicó la especialista, remarcando que el objetivo central es alojar ese sufrimiento, brindar contención inmediata y orientar sobre los dispositivos de salud mental disponibles en la provincia.

Si bien la llegada de septiembre suele vincularse a factores estacionales, desde el área destacan que este año la suba de llamadas se ha intensificado de forma indistinta. La asistencia es solicitada tanto por personas que conocen el servicio en línea como por allegados que advierten situaciones de riesgo. En ese marco, Balmaceda expresó su profunda preocupación por aquellos casos en los que se pasa directamente a la decisión de quitarse la vida sin acudir a una instancia de ayuda previa, un rasgo que hoy se observa de manera marcada.