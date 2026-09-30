Luego de que se supiera que un sanjuanino se quitara la vida en la Ruta Nacional 20 a la altura de Caucete, hablamos con Carina Balmaceda, directora del Gabinete de Salud Mental del 911 (CISEM), sobre la preocupante realidad que atraviesa la provincia en materia de contención emocional y prevención del suicidio. La funcionaria advirtió en diálogo con sanjuan8.com que la demanda de asistencia psicológica en línea no solo se mantiene en niveles elevados, sino que ha registrado un incremento constante.
Alerta en San Juan: aumentaron las llamadas al 911 por situaciones de suicidio
Carina Balmaceda, directora del Gabinete de Salud Mental del 911 (CISEM), advirtió sobre un incremento de llamadas y situaciones de riesgo en la provincia.