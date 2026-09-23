Mirtha Legrand presenta "una buena evolución" de su neumopatía, pero permanecerá internada

El nuevo parte médico sobre la salud de Legrand, fechado este miércoles 23 de septiembre.

"Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", agregó el escrito.

Por otra parte, volvieron a agradecer "los saludos y muestras de cariño" para la paciente. E informaron que, "de no mediar cambios", el próximo parte público se entregará el viernes, cuando se cumplirá una semana desde la reinternación.

Legrand ha recibido la visita de sus familiares más cercanos durante el fin de semana y los días posteriores. Su nieta, Juana Viale repitió su reemplazo en el programa que su abuela conduce una vez por semana y de cuyas grabaciones debió ausentarse debido a las complicaciones de su salud pulmonar.

Tanto en la cena transmitida el pasado 19 de septiembre como en el almuerzo del domingo -que lidera habitualmente Viale- la heredera de los almuerzos televisivos le dedicó unas palabras a "La Chiqui". "Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar", afirmó frente a cámara. El domingo repitió el envío de saludos y las mejores energías para que llegue pronto la recuperación total.