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Mirtha Legrand presenta "una buena evolución" de su neumopatía, pero permanecerá internada

El nuevo parte médico emitido por el sanatorio Mater Dei indicó que la conductora de 99 años "continúa mejorando" y permanecerá hospitalizada "con el fin de mantenerla bajo control".

Mirtha Legrand presenta "una buena evolución" de la neumopatía que motivó su hospitalización y "permanecerá internada durante los próximos días", informó este miércoles un nuevo parte médico emitido por el sanatorio Mater Dei.

La conductora de 99 años volvió a ingresar al centro asistencial el pasado viernes y continúa bajo estrictos cuidados sanitarios, luego de que fuera brevemente dada de alta el lunes previo por el mismo cuadro.

A cinco días de su segunda internación del mes, el comunicado firmado por el director del sanatorio, Enrique Echagüe, destacó que la diva "continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución".

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El nuevo parte médico sobre la salud de Legrand, fechado este miércoles 23 de septiembre.

"Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", agregó el escrito.

Por otra parte, volvieron a agradecer "los saludos y muestras de cariño" para la paciente. E informaron que, "de no mediar cambios", el próximo parte público se entregará el viernes, cuando se cumplirá una semana desde la reinternación.

Legrand ha recibido la visita de sus familiares más cercanos durante el fin de semana y los días posteriores. Su nieta, Juana Viale repitió su reemplazo en el programa que su abuela conduce una vez por semana y de cuyas grabaciones debió ausentarse debido a las complicaciones de su salud pulmonar.

Tanto en la cena transmitida el pasado 19 de septiembre como en el almuerzo del domingo -que lidera habitualmente Viale- la heredera de los almuerzos televisivos le dedicó unas palabras a "La Chiqui". "Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar", afirmó frente a cámara. El domingo repitió el envío de saludos y las mejores energías para que llegue pronto la recuperación total.

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