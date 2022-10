Al parecer, el deportista le había prometido que ya no se iba a cruzar con los retratos y los premios Grammy de Shakira que él decidió poner allí para darle más prestigio a la compañía. Sin embargo, eso no ocurrió y su novia puso el grito en el cielo. En las últimas horas aparecieron unas fotos del despacho del defensor, donde queda en evidencia que no desea desprenderse de los recuerdos.

Clara Chía Marti está muy triste con la actitud de Piqué, pero quiere seguir luchando por este amor que nació en el VIP del bar “La Traviesa”, donde él asistía para calmar sus penas después de discutir con la cantante, con la que fue padre de dos varones.