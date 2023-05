Paulo Kablan tuvo un duro cruce con Diego Brancatelli

“En el fragor de una discusión uno se equivoca o no. Uno trata de contar un policial y, le cuento al televidente, que cuando uno termina de contar su información cada uno tiene su opinión. Esa es la mecánica”, señaló Paulo, en el programa de Georgina Barbarossa.

“En este caso no fue así. Cada vez que yo hablaba él hablaba. Iba arrancando y él seguía hablando. ¡Basta!”, añadió, sobre el episodio. “Pero bien, Bracatelli me llamó y me pidió disculpas”, indicó.

“El último bloque no había policiales y por eso me fui”, explicó, pero Nancy Pazos no le creyó. “No, te fuiste de caliente”, arrojó.

“Es cierto que me enojé en el corte. Pero debo decir que es un buen tipo Brancatelli. Me saqué, me sacó. Me calenté”, reconoció Kablan.