Este miércoles, la casa de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) volvió a vivir una jornada cargada de tensión con una nueva placa de nominados. Los participantes tuvieron que enfrentarse otra vez a la temida placa negativa, aunque esta vez con una particularidad: la nominación fue oculta. Es decir, los jugadores desconocen quiénes quedaron en riesgo.
Seis participantes quedaron en placa en Gran Hermano
Tras el recuento, los nombres que quedaron en la placa fueron Luana, Emanuel, Cinzia, Danelik, Zunino y Daniela. Una placa que promete una semana cargada de nervios y estrategias.