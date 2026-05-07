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Seis participantes quedaron en placa en Gran Hermano

Tras el recuento, los nombres que quedaron en la placa fueron Luana, Emanuel, Cinzia, Danelik, Zunino y Daniela. Una placa que promete una semana cargada de nervios y estrategias.

Este miércoles, la casa de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) volvió a vivir una jornada cargada de tensión con una nueva placa de nominados. Los participantes tuvieron que enfrentarse otra vez a la temida placa negativa, aunque esta vez con una particularidad: la nominación fue oculta. Es decir, los jugadores desconocen quiénes quedaron en riesgo.

La gran protagonista de la semana fue Titi, quien se consagró como líder y supo aprovechar los beneficios que le otorga ese rol. Con su decisión, dejó sin la posibilidad de nominar a Emanuel y Cinzia, y al mismo tiempo le dio mayor capacidd de voto a Lolo y Manuel.

Las nominaciones se desarrollaron con intensidad. Pincoya votó a Daniela (2) y Tamara (1), mientras que Zilli apuntó contra Luana (2) y Tamara (1). En el caso de Danelik, sus votos fueron anulados por Nazareno -el último eliminado- aunque originalmente habían sido para Tamara (2) y Juanicar (1). Daniela se inclinó por Emanuel (2) y Cinzia (1), y Lolo repartió sus votos entre Emanuel (3), Danelik (2) y Cinzia (1).

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Luana, por su parte, votó a Danelik (2) y Daniela (1). Eduardo se decidió por Zunino (2) y Danelik (1). Manuel fue más contundente y dio sus votos a Danelik (3), Cinzia (2) y Luana (1). Tamara optó por Zunino (2) y Luana (1). A esto se sumaron los votos de Zunino, cuya espontánea fue invalidada, pero originalmente había apuntado a Yipio (3) y Titi (2). Grecia eligió a Emanuel (2) y Danelik (1), Juanicar se inclinó por Danelik (2) y Cinzia (1), y finalmente Titi votó a Emanuel (2) y Cinzia (1).

Tras el recuento, los nombres que quedaron en la placa fueron Luana, Emanuel, Cinzia, Danelik, Zunino y Daniela. Una placa que promete una semana cargada de nervios y estrategias, con el público teniendo la última palabra sobre quién continuará en la competencia y quién deberá despedirse de la casa más famosa del país.

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