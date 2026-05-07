Seis participantes quedaron en placa en Gran Hermano

La gran protagonista de la semana fue Titi, quien se consagró como líder y supo aprovechar los beneficios que le otorga ese rol. Con su decisión, dejó sin la posibilidad de nominar a Emanuel y Cinzia, y al mismo tiempo le dio mayor capacidd de voto a Lolo y Manuel.

Las nominaciones se desarrollaron con intensidad. Pincoya votó a Daniela (2) y Tamara (1), mientras que Zilli apuntó contra Luana (2) y Tamara (1). En el caso de Danelik, sus votos fueron anulados por Nazareno -el último eliminado- aunque originalmente habían sido para Tamara (2) y Juanicar (1). Daniela se inclinó por Emanuel (2) y Cinzia (1), y Lolo repartió sus votos entre Emanuel (3), Danelik (2) y Cinzia (1).