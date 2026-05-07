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Yipio decidió abandonar la Casa de Gran Hermano

"Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías esto antes de ingresar a la casa", dijo el Big. Esto llevó a la jugadora a decidir salir de la casa.

Ni bien comenzó la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el Big llamó a Yipio al confesionario para darle una delicada noticia. Con calma y serenidad, el dueño de la casa le transmitió lo que estaba ocurriendo fuera del juego.

"Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías esto antes de ingresar a la casa", comenzó diciendo, procurando no preocupar a la jugadora.

El mensaje continuó con una aclaración tranquilizadora: "Él me manifiesta que quiere que salgas de la casa para que puedas atender estos inconvenientes. No es nada grave, eso te lo firmo, ¿sí?".

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Con tono firme pero empático, el Big agregó: "Pero te pido que estés tranquila, yo estoy obligado como corresponde en estas circunstancias a transmitirte lo que está pasando. Pero dicho esto, Yipio, si bien es tu pareja quien solicita, digamos, tu presencia afuera, la decisión de abandonar la casa queda en tus manos".

La respuesta de Yipio fue inmediata y cargada de emoción: "Sí, porque no no tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad. Y no tengo más familia para hacerse cargo de ella".

El Big, entendiendo la situación, le preguntó con respeto: "¿Decidís irte?". Yipio, con el corazón en la mano, respondió entre lágrimas: "Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí".

Antes de cerrar el momento, el Big buscó transmitir calma: "Tranquila. Va a estar todo bien". Conmovida, Yipio, antes de salir del confesionario, agradeció la experiencia: "Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad".

FUENTE: PrimiciasYa

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