Juan Darthés, a la cárcel: condena confirmada a 6 años de prisión por abuso sexual

De esta forma, quedó firme la condena del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región que rechazó las apelaciones que presentó la defensa del actor y confirmó la sentencia en un régimen semiabierto para Darthés, que consiste en salidas durante el día y pasar la noche en la cárcel.

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La denuncia se basaba en los hechos ocurridos en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y el actor 45 y se encontraban de gira en Nicaragua por el programa de televisión llevado al teatro Patito Feo.

La reacción de Thelma Fardín a la condena efectiva de Darthés

Tras la noticia, la actriz posteó a través de sus redes sociales sus agradecimientos al apoyo recibido por parte de sus seguidores con un video que muestra todo el camino recorrido desde el momento de la denuncia hasta la actualidad.

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"Ganamos otra vez", escribió en la descripción de la publicación, en la que también mencionó a las otras mujeres que decidieron dar un paso al frente y denunciar los presuntos abusos que también habían sufrido por parte de Juan Darthés.