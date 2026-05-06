Ordenan la detención de Felipe Pettinato por estafas: cumplirá arresto domiciliario

Ese mismo tribunal lo había condenado el pasado 20 de abril a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo.

El arresto domiciliario será controlado mediante un dispositivo de monitoreo satelital GPS, a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia. En la resolución también se advirtió que, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, podrían adoptarse nuevas medidas procesales.

En paralelo, el juez resolvió mantener la prohibición de salida del país y ordenó trabar un embargo sobre los bienes y el dinero del imputado hasta cubrir la suma de $1.500.000.

La decisión fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a la defensa de Pettinato y a la parte querellante, en el marco de una causa que suma nuevos capítulos a la situación judicial del músico.