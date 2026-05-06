La Justicia ordenó la detención de Felipe Pettinato en el marco de una causa por estafas que se tramita en los tribunales nacionales. El juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso que el imputado cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico, mantuvo la prohibición de salida del país y fijó un embargo sobre sus bienes.
Ordenan la detención de Felipe Pettinato por estafas: cumplirá arresto domiciliario
Fue procesado por 27 hechos de estafa y 28 de falsificación de documentos. Deberá permanecer en un departamento de Belgrano, con monitoreo electrónico y autorización limitada para continuar su tratamiento por consumo de drogas.