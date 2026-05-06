Accidente de Cinzia en Gran Hermano: aseguran que su novio desató un escándalo

“Ay, me cayó en el ojo”, repitió la participante visiblemente afectada mientras intentaba revisar la lesión. Tras el incidente, la producción decidió interrumpir la emisión y activar el protocolo médico. Minutos después, la concursante fue retirada de la casa y trasladada a un centro asistencial para una evaluación oftalmológica.

De acuerdo con la información difundida posteriormente, los médicos lograron retirarle la astilla, le realizaron las curaciones correspondientes y regresó al reality horas más tarde con el ojo vendado.

La reacción de Dylan Gissi que habría generado tensión

Mientras el estado de salud de Cinzia era evaluado, su pareja seguía lo sucedido a través de la transmisión en directo. Según trascendió en versiones periodísticas, el corte repentino de la señal habría generado una fuerte desesperación.

Laura Ubfal relató que, al no tener información inmediata, el futbolista comenzó a comunicarse insistentemente con integrantes de la producción para conocer detalles del estado de la participante.

“Dylan vio lo que pasó en DGO en directo y, al cortarse la señal, le agarró un ataque y automáticamente empezó a llamar a todo el mundo en la producción”, reveló la periodista.

Siempre según la versión difundida por Ubfal, la situación escaló cuando el deportista decidió dirigirse personalmente hasta las inmediaciones donde se graba el programa.

Allí, aseguran, proonizó momentos de máxima tensión al exigir explicaciones sobre lo ocurrido. “Le agarró un ataque de locura, se fue hasta la casa de Gran Hermano, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo”, sostuvo la comunicadora. Incluso, señaló que fue necesaria la intervención policial para descomprimir el conflicto, ya que Dylan se habría negado inicialmente a retirarse del lugar.

Cómo sigue Cinzia en la competencia

Pese al susto y la repercusión que generó el episodio, la participante pudo reincorporarse rápidamente al juego tras recibir atención médica.

Su regreso llevó tranquilidad tanto a sus compañeros como al público que seguía con preocupación la situación. Ahora resta saber si el incidente tendrá consecuencias dentro de la dinámica del reality o si quedará como uno de los momentos más impactantes de esta edición.