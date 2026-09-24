El proyecto minero Vicuña continúa consolidando la etapa de trabajos tempranos en la provincia de San Juan con la incorporación de 24 nuevos operadores y operadoras. Con este nuevo grupo, la compañía alcanzó un total de 300 personas destinadas a acompañar las tareas operativas de las próximas fases de desarrollo.
Avance minero en San Juan: el proyecto Vicuña alcanzó los 300 operadores
Vicuña Corp. incorporó a 24 nuevos trabajadores y alcanzó los 300 operadores para las etapas iniciales del yacimiento minero. El 97% del personal es de origen sanjuanino y atraviesa una intensiva capacitación técnica en maquinaria pesada.