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Avance minero en San Juan: el proyecto Vicuña alcanzó los 300 operadores

Vicuña Corp. incorporó a 24 nuevos trabajadores y alcanzó los 300 operadores para las etapas iniciales del yacimiento minero. El 97% del personal es de origen sanjuanino y atraviesa una intensiva capacitación técnica en maquinaria pesada.

El proyecto minero Vicuña continúa consolidando la etapa de trabajos tempranos en la provincia de San Juan con la incorporación de 24 nuevos operadores y operadoras. Con este nuevo grupo, la compañía alcanzó un total de 300 personas destinadas a acompañar las tareas operativas de las próximas fases de desarrollo.

Desde la empresa destacaron el fuerte impacto en el desarrollo de talento provincial, señalando que el 97% del personal contratado es oriundo de San Juan, mientras que un 47% proviene directamente de las comunidades más próximas a la zona del yacimiento. Asimismo, resaltaron la participación de la mujer en la industria, alcanzando un 16,3% del equipo de operadores.

Actualmente, los trabajadores se encuentran cumpliendo un proceso de formación técnica dictado por instructores especializados. La capacitación abarca el manejo seguro de maquinaria pesada, procedimientos operativos y estándares de seguridad de nivel internacional. Vicuña Corp., conformada por BHP y Lundin Mining, opera en la provincia los depósitos de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol.

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