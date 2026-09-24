Avance minero en San Juan: el proyecto Vicuña alcanzó los 300 operadores

Desde la empresa destacaron el fuerte impacto en el desarrollo de talento provincial, señalando que el 97% del personal contratado es oriundo de San Juan, mientras que un 47% proviene directamente de las comunidades más próximas a la zona del yacimiento. Asimismo, resaltaron la participación de la mujer en la industria, alcanzando un 16,3% del equipo de operadores.

Actualmente, los trabajadores se encuentran cumpliendo un proceso de formación técnica dictado por instructores especializados. La capacitación abarca el manejo seguro de maquinaria pesada, procedimientos operativos y estándares de seguridad de nivel internacional. Vicuña Corp., conformada por BHP y Lundin Mining, opera en la provincia los depósitos de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol.