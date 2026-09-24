Detrás de la cuidada diplomacia que construyeron con el paso de los años tras la turbulenta separación de Benjamín Vicuña, siempre se sostuvo cierto misterio sobre el verdadero vínculo entre Pampita y la China Suárez. Aunque en el ámbito público han coincidido en eventos e incluso compartido postales familiares por el bienestar de sus hijos, un descuido digital volvió a poner bajo la lupa la autenticidad de esa tregua.
¿A quién iba dirigido? El insólito "desliz" digital de Pampita con la China Suárez que sorprendió a todos
Un impensado error en redes sociales dejó al descubierto una posible maniobra privada de la modelo que duró apenas unos minutos.