¿A quién iba dirigido? El insólito "desliz" digital de Pampita con la China Suárez que sorprendió a todos

Todo se desencadenó cuando Suárez publicó en su cuenta de Instagram una galería fotográfica exhibiendo su outfit diario. Minutos más tarde, la sorpresa fue generalizada: la cuenta oficial de Pampita reposteó la imagen en sus propias stories.

La publicación no llegó a permanecer más de veinte segundos en el perfil de la jurada antes de ser eliminada de forma drástica. Sin embargo, en la era de la inmediatez, la velocidad de los usuarios superó la rapidez del botón de borrado. El Ejército de LAM a través de X, logró capturar la evidencia del posteo y lo viralizó de inmediato en redes sociales.