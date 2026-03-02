Nació la hija de Dybala y Oriana Sabatini

El portal italiano Corriere Dello Sport pasadas las 10 horas de Argentina confirmó la noticia del nacimiento de la bebé de Oriana y Paulo. Según el citado medio, el nombre elegido para la niña es Gia y nació en el Ospedale Gemelli de Roma. El parto estaba previsto en un principio para el 11 de marzo pero se terminó adelantando unos días.

Oriana Sabatini había expresado su deseo de dar a luz en Argentina para estar cerca a su familia pero finalmente optaron que el parto sea en Italia por la agenda futbolística de su marido.

“Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y además porque quiero que el padre esté aquí”, había expresado la artista en una reciente entrevista.

Catherine Fulop y Ova Sabatini habían viajado especialmente a Italia para estar presentes en el parto, el cual tenía fecha para los primeros días de marzo.

La actriz había subido una postal de la familia en el aeropuerto tras el reencuentro junto a dos corazones con los colores del club Roma donde juega Paulo Dybala.