Inicio de ciclo lectivo dispar en San Juan: paro y normalidad en algunas escuelas

En relación al nomenclador docente, el Ejecutivo ofreció elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 desde marzo —este último con fuerte impacto en el salario de bolsillo—. También ratificó el pago de $128.801,76 por equipamiento docente con los haberes de febrero y propuso incrementar la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.

Pese al rechazo sindical, el Gobierno dejó abierta la instancia de negociación. En el acta firmada se consigna que el Ejecutivo “manifiesta continuar analizando las propuestas para llevar en la próxima sesión paritaria, conforme la legislación vigente”, y convocó a retomar la discusión el 4 de marzo a las 15.

El conflicto en San Juan se enmarca además en una medida de alcance nacional. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó el paro nacional docente previsto para este lunes, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en 16 provincias que concentran a más de ocho millones de alumnos. La huelga impactará de lleno en esos distritos, donde no comenzarán las clases.

La decisión sindical se sostuvo pese a que el Gobierno nacional convocó a los gremios a una mesa paritaria para este lunes a las 12, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel nacional.

La protesta incluirá una movilización al Congreso desde las 11:30, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar. El gremio adelantó que en varias jurisdicciones se dictarán clases públicas para visibilizar el conflicto.

Al paro convocado por CTERA se sumaron gremios docentes de la CGT, entre ellos la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).