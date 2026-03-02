"
Inicio de ciclo lectivo dispar en San Juan: paro y normalidad en algunas escuelas

Los gremios confirmaron el paro tras el último encuentro paritario, donde el Ejecutivo ofreció un 5% en marzo y otro 5% en junio, con cláusula de revisión. La protesta se enmarca en la medida nacional impulsada por CTERA.

El inicio del ciclo lectivo en San Juan está marcado por un escenario dispar: mientras en la mayoría de las escuelas privadas las clases comienzan con normalidad, en los establecimientos públicos el primer día se verá afectado por el paro docente convocado por los gremios provinciales y en sintonía con la medida nacional.

La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) ratificó el paro para este lunes, pese a que el Gobierno provincial manifestó su voluntad de continuar con el diálogo paritario. A la medida se sumaron también la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

La decisión fue comunicada formalmente al Ejecutivo sanjuanino durante el último encuentro de paritarias. En esa reunión, el Gobierno presentó su propuesta salarial: un 5% de aumento en marzo, calculado sobre el salario de diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, incluyó una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de la inflación.

En relación al nomenclador docente, el Ejecutivo ofreció elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 desde marzo —este último con fuerte impacto en el salario de bolsillo—. También ratificó el pago de $128.801,76 por equipamiento docente con los haberes de febrero y propuso incrementar la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.

Pese al rechazo sindical, el Gobierno dejó abierta la instancia de negociación. En el acta firmada se consigna que el Ejecutivo “manifiesta continuar analizando las propuestas para llevar en la próxima sesión paritaria, conforme la legislación vigente”, y convocó a retomar la discusión el 4 de marzo a las 15.

El conflicto en San Juan se enmarca además en una medida de alcance nacional. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó el paro nacional docente previsto para este lunes, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en 16 provincias que concentran a más de ocho millones de alumnos. La huelga impactará de lleno en esos distritos, donde no comenzarán las clases.

La decisión sindical se sostuvo pese a que el Gobierno nacional convocó a los gremios a una mesa paritaria para este lunes a las 12, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel nacional.

La protesta incluirá una movilización al Congreso desde las 11:30, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar. El gremio adelantó que en varias jurisdicciones se dictarán clases públicas para visibilizar el conflicto.

Al paro convocado por CTERA se sumaron gremios docentes de la CGT, entre ellos la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

