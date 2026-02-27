"
Ya hubo un primer consentimiento en la Casa de Gran Hermano

El jugador Brian Sarmiento y Pincoya se metieron en la cama y entre bromas dieron su "consentimiento".

Desde que cruzó la puerta de Gran Hermano, Brian Sarmiento se convirtió en una usina constante de contenido. Carismático, verborrágico, polémico y siempre atento al juego, el exfutbolista entendió rápidamente la dinámica de la casa y comenzó a moverse con estrategia: armó alianzas, analizó a sus compañeros y, fiel a su estilo, le sumó una cuota de picardía a cada escena que protagoniza. También hay que decirlo, se ganó el repudio del público.

En las últimas horas, además, se viralizó un momento que muchos ya califican como el primer “consentimiento” explícito dentro de la casa, esta vez junto a Pincoya. Entre risas y bromas, ambos se metieron en la cama y, frente a cámara, hicieron la señal del pulgar hacia arriba, en un claro gesto de acuerdo mutuo, antes de jugar con la situación y simular que estaban por tener sexo.

"Brian, métete para adentro. Hacemos dedo para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Si estamos nominados, hagamos todo. Consentimiento, dedo para arriba", le dijo la participante chilena al exfutbolista, bromeando claramente.

Sarmiento le siguió el juego y, entre risas, preguntó: "¿Así?", mientras levantaba el pulgar también hacia la cámara de la habitación, reforzando el gesto. Sin perder el tono cómplice, redobló la apuesta y agregó: "¿Y después?".

FUENTE: PrimiciasYa

