Ya hubo un primer consentimiento en la Casa de Gran Hermano

En las últimas horas, además, se viralizó un momento que muchos ya califican como el primer “consentimiento” explícito dentro de la casa, esta vez junto a Pincoya. Entre risas y bromas, ambos se metieron en la cama y, frente a cámara, hicieron la señal del pulgar hacia arriba, en un claro gesto de acuerdo mutuo, antes de jugar con la situación y simular que estaban por tener sexo.

"Brian, métete para adentro. Hacemos dedo para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Si estamos nominados, hagamos todo. Consentimiento, dedo para arriba", le dijo la participante chilena al exfutbolista, bromeando claramente.