Messi anotó un doblete en la remontada de Inter Miami

El actual campeón de la Major League Soccer descontó a los 4 minutos del complemento con el gol del argentino Mateo Silvetti, con asistencia del venezolano Telasco Segovia y un remate de media distancia que se clavó en el palo derecho del arquero canadiense Maxime Crépeau.

Nuevamente Segovia, tras un recorte hacía la derecha en la medialuna del área, se la dejó servida al argentino Messi que la acomodó para su pierna izquierda y sacó un preciso remate cruzado a media altura que fue inatajable para el arquero Crépeau, marcando así el 2-2 a los 12 minutos del complemento.

Tras dos asistencias, el venezolano tuvo su premio en el partido a falta de cinco minutos cuando, luego de un desborde a fondo del argentino Germán Berterame y el buscapié al palo derecho, la pelota rebotó en el colombiano Eduard Atuesta y le quedó servida a Segovia que abrió el pie y colocó la pelota en la esquina diestra del arquero Crépeau.

A los 45 minutos y con el Orlando City abocado en la búsqueda del empate, Messi encabezó el contragolpe del Inter Miami pero, llegando a la medialuna del área, fue derribado por Colin Guske que vió la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado.

El astro argentino transformó este tiro libre en gol, con un remate por encima de la barrera que bajó y se metió en la esquina inferior derecha del arquero canadiense del Orlando City.

Así, el Inter Miami sumó su primer triunfo en este inicio de la Major League Soccer y el capitán argentino anotó sus dos primeros goles en este año.