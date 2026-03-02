Alerta por viento sur: ráfagas de hasta 69 km/h y tormentas para este lunes

El viento rotará hacia el Sudeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Se esperan ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h .

La probabilidad de tormentas aisladas se sitúa entre el 10% y el 40%.

Alerta para la noche: viento sur intenso

El fenómeno meteorológico se intensificará durante la noche, momento en el que se recomienda extremar las precauciones:

Viento : La dirección predominante será del Sur , con una velocidad constante de 32 a 41 km/h.

Ráfagas : Se anticipan ráfagas de gran intensidad que podrían alcanzar un pico de entre 60 y 69 km/h .

Precipitaciones: Se mantiene la probabilidad de tormentas aisladas (10-40%) con una temperatura de 30°C.

Ante la intensidad de las ráfagas previstas, se aconseja a la población evitar circular por zonas con arboledas frondosas, asegurar elementos que puedan ser volados por el viento y mantenerse informada ante posibles cambios en el alerta oficial.