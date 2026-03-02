"
Alerta por viento sur: ráfagas de hasta 69 km/h y tormentas para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por ráfagas intensas que afectarán a la provincia entre la tarde y la noche.

La semana comienza con una fuerte inestabilidad climática en San Juan. Tras una mañana calurosa con 28°C y cielo parcialmente nublado, las condiciones cambiarán drásticamente a partir de la tarde con el ingreso de viento desde el sector sur.

Tarde de calor y ráfagas iniciales

Para la tarde, se prevé que el termómetro alcance los 35°C:

  • El viento rotará hacia el Sudeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

  • Se esperan ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h.

  • La probabilidad de tormentas aisladas se sitúa entre el 10% y el 40%.

Alerta para la noche: viento sur intenso

El fenómeno meteorológico se intensificará durante la noche, momento en el que se recomienda extremar las precauciones:

  • Viento: La dirección predominante será del Sur, con una velocidad constante de 32 a 41 km/h.

  • Ráfagas: Se anticipan ráfagas de gran intensidad que podrían alcanzar un pico de entre 60 y 69 km/h.

  • Precipitaciones: Se mantiene la probabilidad de tormentas aisladas (10-40%) con una temperatura de 30°C.

Ante la intensidad de las ráfagas previstas, se aconseja a la población evitar circular por zonas con arboledas frondosas, asegurar elementos que puedan ser volados por el viento y mantenerse informada ante posibles cambios en el alerta oficial.

