Luciano Castro recibió el alta de la clínica terapéutica en la que estaba internado

La periodista Paula Varela detalló: "Es una buena noticia. Recordemos que él tiene que ponerse a grabar la segunda temporada de la ficción de Sebastián Ortega, una ficción que él está haciendo con Carla Peterson, entre las que también están en el elenco Leticia Siciliani, su excuñada. Él se internó en una clínica que tenía cierta movilidad, no era algo de extremo cuidado, que él lo decidió por voluntad propia y que fue a pasar un tiempo para recuperarse".

Sobre el estado actual del actor, Varela agregó: "Me dicen: 'Alta, transitoria y terapia ambulatoria'. ¿Qué significa esto? Él estaría ahora fuera de esta clínica, pero continúa la terapia, no es que él soltó, ya está. Él sigue, tiene que ir, tiene que reportarse, tiene una persona con la que se comunica, le van haciendo un seguimiento".