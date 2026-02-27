Sol Pérez sorprendió una combinación de moda impensada y hasta cambió el color de sus ojos

Los guantes combinaron con las sandalias, un diseño de punta abierta con taco alto y un lazo en el tobillo, con el mismo estampado a lunares, pero invertido. Como accesorios sumó aros argollas grandes de plata.

Remató el vestuario con un peinado recogido con mechones sueltos y maquillaje de alto impacto, sobre todo en la mirada: delineado cat eye grueso, sombras marrones y máscara de pestañas. La última sorpresa: lentes de contacto verdes, que ya había usado en otras ocasiones.

“No puedo con este look. Qué opinan?”, les preguntó la panelista a sus seguidores de Instagram. Su marido, Guido Tomazzoni, le escribió: “Opino que te amo fuerte”. En medio de los elogios, cosechó algunas críticas por el uso de los lentes de contacto.

Sol Pérez con vestido cut out y arnés joya

Para el primer programa del reality, Sol Pérez llevó un vestido color oro de cuello halter con una gran abertura en todo el vientre que se completó con un arnés joya.

El accesorio está formado por hileras de piedras plateadas incrustadas sobre metales dorados y le recorre desde el cuello hasta la cadera, pasando verticalmente por el torso.

Lució ondas voluminosas en todo el pelo y maquillaje con delineado cat eye, sombras rosas con brillantes, contorno y labios rojos suave.

“Miren lo que es esto, una locura”, dijo mientras grababa el look final frente al espejo. Como de costumbre, la publicación de la panelista fue furor en redes sociales, con casi un millón de seguidores y cientos de halagos en la sección de comentarios.