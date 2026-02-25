"
San Juan 8 > Espectáculos > Gran Hermano

Franco Poggio debutó en GH: es modelo, sanjuanino y estudia psicología

Franco Poggio cerró la lista de los 28 participantes de la "Generación Dorada" y se convirtió en el primer representante de San Juan en el reality.

La noche del martes 24 de febrero, la casa más famosa del país completó su cupo de participantes con un ingreso que dio que hablar. Franco Poggio, un joven sanjuanino que actualmente reside en Buenos Aires, fue el último en cruzar la puerta de Gran Hermano: Generación Dorada, despidiéndose efusivamente de su pareja antes de entrar.

"Soy de San Juan, soy modelo y estudio psicología", se presentó Franco, quien aclaró de entrada que, a pesar de la coincidencia, no tiene ningún parentesco con la ex participante Julieta Poggio. El joven se definió como una persona "directa, sin pelos en la lengua" y con una faceta sensible que promete mostrar durante la convivencia.

Sin embargo, el dato que más impacto generó en las redes sociales fue su relación sentimental. Franco confirmó que está de novio hace dos años con el reconocido conductor e influencer Lizardo Ponce, a quien definió como "el amor de mi vida".

Con su ingreso, el sanjuanino se convirtió en el integrante número 28 de la competencia. Su vínculo con Ponce y su perfil mediático ya lo posicionan como uno de los jugadores con mayor rebote en las pantallas y plataformas digitales desde el inicio del certamen.

