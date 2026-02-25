La noche del martes 24 de febrero, la casa más famosa del país completó su cupo de participantes con un ingreso que dio que hablar. Franco Poggio, un joven sanjuanino que actualmente reside en Buenos Aires, fue el último en cruzar la puerta de Gran Hermano: Generación Dorada, despidiéndose efusivamente de su pareja antes de entrar.
Franco Poggio debutó en GH: es modelo, sanjuanino y estudia psicología
Franco Poggio cerró la lista de los 28 participantes de la "Generación Dorada" y se convirtió en el primer representante de San Juan en el reality.