Franco Poggio debutó en GH: es modelo, sanjuanino y estudia psicología

"Soy de San Juan, soy modelo y estudio psicología", se presentó Franco, quien aclaró de entrada que, a pesar de la coincidencia, no tiene ningún parentesco con la ex participante Julieta Poggio. El joven se definió como una persona "directa, sin pelos en la lengua" y con una faceta sensible que promete mostrar durante la convivencia.

Sin embargo, el dato que más impacto generó en las redes sociales fue su relación sentimental. Franco confirmó que está de novio hace dos años con el reconocido conductor e influencer Lizardo Ponce, a quien definió como "el amor de mi vida".