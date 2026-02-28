La escapada romántica de Wanda y Migueles

En las imágenes que ambos compartieron en sus perfiles digitales se los vio sonrientes y muy compinches, tanto en la intimidad de la habitación como paseando por las clásicas calles milanesas. La primera noche incluyó, fiel a la tradición italiana, un buen plato de pastas. Y, por supuesto, tampoco faltó el clásico tour de compras por las boutiques de las marcas más exclusivas.

Uno de los posteos que más llamó la atención fue el que subió Migueles desde la icónica Piazza del Duomo. Allí, posando con varias bolsas en la mano y mirando a cámara, lanzó con humor: “Podés parar, mi amor”, arrobando a Wanda y dejando entrever, en tono de broma, la debilidad fashionista de su novia.

Pero claro que hubo otra postal que generó comentarios inevitables. La conductora publicó una foto junto a Migueles en el mismo sector del hotel donde tiempo atrás se habían retratado Mauro Icardi y China Suárez durante su estadía en el mismo lugar. Un detalle que, como era de esperarse, no pasó inadvertido y volvió a poner todas las miradas sobre la vida sentimental de la empresaria.

En tanto, este sábado la mayor de las Nara se encargó de hacerle saber a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram que también llevó a conocer su casa europea su actual novio, así como también su famosa Lamborghini ploteada de rosa con la que se apareció el año pasado en la audiencia de divorcio que presentó Icardi, sabiendo que ese auto era uno de los preferidos del futbolista... aunque, claro está, sin el ploteo al mejor estilo "Barbie".