Pampita explotó en vivo y enfrentó a Martín Salwe tras los rumores de infidelidad

Molesta por la insistencia en el tema, la modelo decidió intervenir personalmente. Apenas salió al aire, fue tajante: “Sostiene su invento y su mentira”, lanzó, visiblemente enojada, antes de que Salwe intentara aclarar que solo había replicado datos que le habían acercado.

Lejos de calmarse, Pampita redobló la apuesta: “Eso no es información, es mentira. La información siempre es algo real, vos estás diciendo una mentira”. Con tono firme, dejó en claro que no estaba dispuesta a dejar pasar la acusación.