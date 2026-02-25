"
Pampita explotó en vivo y enfrentó a Martín Salwe tras los rumores de infidelidad

La modelo llamó en pleno programa para desmentir versiones que la vinculaban con Cochito López en Punta del Este. Apuntó contra el periodista y advirtió que podría recurrir a la Justicia.

Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un tenso momento televisivo al comunicarse en vivo con LAM por América TV para desmentir categóricamente una versión que la involucraba en un supuesto encuentro con Juan Manuel “Cochito” López en Punta del Este. La información había sido mencionada por Martín Salwe en SQP y luego reiterada en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Molesta por la insistencia en el tema, la modelo decidió intervenir personalmente. Apenas salió al aire, fue tajante: “Sostiene su invento y su mentira”, lanzó, visiblemente enojada, antes de que Salwe intentara aclarar que solo había replicado datos que le habían acercado.

Lejos de calmarse, Pampita redobló la apuesta: “Eso no es información, es mentira. La información siempre es algo real, vos estás diciendo una mentira”. Con tono firme, dejó en claro que no estaba dispuesta a dejar pasar la acusación.

La versión indicaba que habría tenido un encuentro con el automovilista en un hotel de Punta del Este, lo que implicaría una infidelidad a su actual pareja, Martín Pepa. Ante eso, fue contundente: “Espero que cierren el tema, porque uno puedo recibir data incorrecta, pasa todo el tiempo, pero yo salí a decir que es mentira y el tema se tiene que terminar”.

