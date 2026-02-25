Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un tenso momento televisivo al comunicarse en vivo con LAM por América TV para desmentir categóricamente una versión que la involucraba en un supuesto encuentro con Juan Manuel “Cochito” López en Punta del Este. La información había sido mencionada por Martín Salwe en SQP y luego reiterada en el ciclo conducido por Ángel de Brito.
Pampita explotó en vivo y enfrentó a Martín Salwe tras los rumores de infidelidad
La modelo llamó en pleno programa para desmentir versiones que la vinculaban con Cochito López en Punta del Este. Apuntó contra el periodista y advirtió que podría recurrir a la Justicia.