Moria reveló una polémica sobre la separación de Tinelli y Guillermina

Fue allí cuando Casán se refirió a la crisis y separación del popular conductor televisivo y la modelo. “Yo tengo noticias de gente muy cercana a ella que fue doloroso, muy doloroso”, deslizó de entrada.

Y mientras aclaró: “Esto no es una infidencia porque me lo contó gente que era íntima y ya no es íntima de la femenina", reveló que "ella lo quería dejar todo el tiempo, hasta que sucedió”.

“Esto es lo que se decía. Entonces supongo que si alguien... Están atravesando una relación medio tortuosa... Después cuando llega el momento difícil... y además tiene un hijo que es un divino...”, concluyó Moria dejando abierto su comentario para que los telespectadores saquen sus propias conclusiones.

Qué dijo Moria Casán sobre cómo comenzaron los problemas económicos de Marcelo Tinelli

El sorpresivo posteo de Juanita Tinelli en Instagram, donde reveló días pasados haber sido amenazada lanzando duras críticas hacia su padre, dejó al descubierto una interna familiar hasta ahora desconocida dentro del entorno de Marcelo Tinelli. A partir de ese mensaje, comenzaron a surgir distintas voces del clan, que aportaron nuevos matices al conflicto.

En medio de este revuelo, Moria Casán aprovechó su programa La mañana con Moria (El Trece) para contar cómo, según ella, se originaron los problemas económicos del conductor, remontándose a su separación de Paula Robles tras más de una década juntos.

“Acá de la que menos se habla y que es brava, y que fue uno de los problemas, yo sé, es la Robles (Paula). Es la más callada, de la que menos se dice, pero fue la mujer por la que se separó de la madre de sus primeras hijas”, lanzó la diva con su estilo característico.

Luego agregó: “Esto no se lo perdonó mucho (Soledad Aquino), aunque después se ensamblaron y todo, pero ella fue quien le quitó el marido”.