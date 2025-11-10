El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial con EE.UU. está casi cerrado

El diplomático planteó en declaraciones a Radio Mitre: "Diría que el acuerdo está prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado".

Oxenford destacó: "Por ahí, cuando hay una elección, es mejor esperar un poquito, justamente para no aprovechar electoralmente las cosas. Nuestro Presidente, como demostró con muchas medidas, incluida la del Hospital Garrahan hace poco, prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos. Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Y por supuesto, creo que será algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo, al igual que otras medidas que estamos viendo".