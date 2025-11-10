El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial con EE.UU. está casi cerrado

El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos está casi cerrado y anticipó que "habrá novedades". El embajador de la Argentina en Washington, Alec Oxenford, dijo los dos países coordinan el momento adecuado para lanzar el anuncio oficial. Como anticipó TN, el tratado entre ambos país está avanzado.
