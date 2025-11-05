Quién es Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo según la revista People

La sesión de fotos para la portada también es parte del encanto de su flamante título. Bailey —quien propuso lanzarse al mar helado en una playa al sur de Londres antes de la entrevista— protagoniza dos tapas distintas, una de ellas acompañado por su querido perro Benson, detalle que ha derretido aún más a su creciente base de admiradores.

Jonathan Stuart Bailey nació el 25 de abril de 1988 en Oxfordshire, Inglaterra. Creció junto a tres hermanas, con quienes mantiene un fuerte lazo emocional. Fue precisamente su familia quien alimentó su vocación: a los 5 años decidió que quería ser actor tras ver Oliver! en el teatro junto a su abuela, según comentó en la entrevista con People.

Su debut profesional llegó temprano. Con solo 7 años se insertó en producciones de la Royal Shakespeare Company, y a los 8 interpretó a Gavroche en Les Misérables en el West End. La disciplina teatral lo acompaña hasta hoy: ha protagonizado clásicos como Othello (2013) y Richard II (2025), y musicales como The Last Five Years (2016).

Gracias a Company, la versión con roles intercambiados por género, ganó el premio Laurence Olivier al Mejor Actor de Reparto en un Musical (2019).

hombre mas sexy dos

De las series británicas al furor global

Antes de ser el vizconde más deseado de Netflix, Jonathan Bailey ya llevaba años construyendo una sólida carrera en la televisión británica. Tras sus primeras apariciones en producciones infantiles, dio un salto notable al coprotagonizar la serie de acción y aventuras Leonardo (2011–2012).

Su reconocimiento comenzó a expandirse con Broadchurch (2013–2015), el éxito de ITV en el que interpretó a Olly Stevens, periodista y sobrino de la detective a la que daba vida Olivia Colman. Luego probó registros más ligeros con la comedia Crashing (2016) de Phoebe Waller-Bridge, donde interpretó a Sam.

Pero el punto de inflexión definitivo llegó en 2020 con Bridgerton, el drama de época producido por Shondaland para Netflix. Encarnar a Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia protagónica lo elevó a la categoría de nuevo galán global. Como muestra de su influencia en el público, la segunda temporada, centrada en su personaje, se convirtió en la serie en inglés más vista de Netflix en su lanzamiento.

Ya consagrado como estrella, en 2023 protagonizó junto a Matt Bomer la miniserie Fellow Travelers, donde interpretó a un asesor político en un romance clandestino durante la era McCarthy. Por este papel, Bailey ganó el Critics’ Choice Award al Mejor Actor de Reparto en Miniserie, y recibió una nominación al Emmy.

Asimismo, el cine ha sido el siguiente territorio conquistado por el británico de 37 años.

En 2024 debutó en Hollywood como Fiyero en el musical Wicked, considerado un auténtico fenómeno de taquilla. La crítica celebró su carisma y “virtuosismo en canto, baile y actuación”.

Su interpretación también destacó en los premios: obtuvo una nominación al Screen Actors Guild Award y su tema “Dancing Through Life” ingresó al Billboard Hot 100.

En 2025 volvió a la gran pantalla con el thriller Jurassic World: Rebirth y se prepara ahora para el estreno de la esperada secuela Wicked: For Good, que llegará a los cines a finales de año.

Ícono LGBTQ+ sin etiquetas

Bailey es abiertamente gay, una faceta de su vida que decidió asumir públicamente tras años de temores provocados por la propia industria.

En declaraciones a GQ, recordó haber escuchado de terceros que, para ciertos ejecutivos, había “dos cosas que no querían saber: si eras alcohólico o si eras gay”. Ese tipo de advertencias —explicó— generó inseguridad en sus primeros pasos en la pantalla: llegó a pensar que para trabajar y ser feliz tendría que fingir heterosexualidad.

“Llegué a un punto en el que pensé: ‘Que se joda esto’. Prefiero poder tomar la mano de mi novio en público o tener mi foto real en Tinder, y que eso no me preocupe más que obtener un personaje”, dijo a la revista.

Sin embargo, el actor prioriza su privacidad en su vida sentimental. En 2023, compartió que estaba en una relación con “un hombre encantador”, aunque no mencionó su nombre. Desde entonces no ha vuelto a comentar el tema.

Su visibilidad le ha valido ser incluido en prestigiosas listas de liderazgo e influencia LGBTQ+, donde resaltan que se puede ser galán de romances heterosexuales, como en Bridgerton, y al mismo tiempo impulsar una representación más libre en Hollywood.