La palabra de Vicuña tras el ataque de la China Súarez

Ahora, en una nota con Puro Show (El Trece) Vicuña fue consultado sobre cómo había tomado el post y él prefirió bajarse de la pelea.

"Yo estoy bien, tranquilo y tratando de cerrar el tema, sin mucho más que hablar. Son cosas que se resuelven en privado, no quiero ni puedo decir nada. Es un montón todo lo que se comenta", dijo el actor.

Pero el cronista insistió para que hable del tema y él le pidió una tregua: "Las cosas se arreglan en familia, a puertas cerradas. Da lo mismo lo que ella diga, no voy a hablar de eso, no me corresponde. Ahora me corresponde estar con mis hijos".

Si bien el actor se mantuvo en su postura, hizo un mea culpa: "¿Saben que pasa? Yo siempre cometo el mismo error. Si no hablo soy prepotente y si hablo, me critican. Entiendo el trabajo de ustedes, soy super ultra mega respetuoso pero no hay nada más que hablar".

Más allá del silencio que Benjamín Vicuña intenta mantener con los medios, el actor quiere que sus abogados encuentren la mejor solución para que Magnolia y Amancio no sufran, y para que reine la paz con La China Suárez.

Qué decisión habría tomado Benjamín Vicuña tras reencontarse con Magnolia y Amancio

La China Suárez y Mauro Icardi arribaron el lunes en Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires desde Turquía en medio de una gran expectativa de los medios.

Lo cierto es que el arribo de la actriz al país permitió que su ex, Benjamín Vicuña, se reencuentre con sus hijos Magnolia y Amancio, tras casi dos meses sin verlos.

En el programa LAM (América TV) dieron detalles del reencuentro del actor chileno con sus pequeños hijos y la decisión que habría tomado de cara al futuro.

"Último momento. Benjamín Vicuña ya está con sus hijos", señaló Pepe Ochoa. A lo que el conductor Ángel de Brito agregó: "Después de 40 días".

Yanina Latorre amplió con más datos sobre cómo será el tiempo que pase el actor con sus dos hijos: "Le entregan los chicos hoy (a Vicuña) y se quedan con él hasta diciembre".

De esta manera, la China Suárez regresará en unos días a Turquía con su pareja Mauro Icardi y los niños quedarán con Vicuña en Argentina un tiempo más. "Es un quilombo los hijos de Vicuña la verdad porque no tienen un lugar de pertenencia, se van a quedar hasta diciembre escolarizados en Buenos Aires", agregó la panelista.

En esa línea, Latorre explicó por qué Vicuña optó por no llevar a la Justicia a su ex cuando escolorazió a sus hijos en Turquía: "Decidió no accionar en contra de la China por haberlos escolarizado en Turquía en contra de él, no quiere tener conflicto", aseguró.

"Y en diciembre recién se van a reunir los abogados para decidir el futuro de los niños. Los chicos se quedan acá hasta diciembre, eso es lo que dice el abogado de Vicuña", cerró sobre las charlas que se vienen entre los letrados de la China Suárez y Benjamín Vicuña para llegar a un nuevo acuerdo.