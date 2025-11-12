Eugenia “China” Suárez protagonizó un fuerte cruce con la periodista Laura Ubfal tras la difusión de una versión que indicaba que había impuesto condiciones para participar en Antes que Nadie, el programa conducido por Diego Leuco en Luzu TV. Indignada por la información, la actriz salió a responder desde sus redes sociales, apuntando directamente contra Ubfal y ventilando un mensaje privado que había recibido de ella tiempo atrás.
La China Suárez explotó contra Laura Ubfal: el mensaje privado que expuso a la periodista
La actriz desmintió haber hecho exigencias para participar en el programa de Luzu TV y acusó a la periodista de actuar por resentimiento.