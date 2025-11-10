Franco Colapinto volvió a demostrar su pasión por Boca y, esta vez, lo hizo con humor. Luego del triunfo del Xeneize por 2-0 ante River en La Bombonera, el piloto argentino de Alpine aprovechó la publicación del club en Instagram -que mostraba a Dua Lipa junto al presidente Juan Román Riquelme para dejar un comentario que rápidamente se viralizó.
El divertido comentario de Franco Colapinto a Dua Lipa tras el Superclásico en La Bombonera
El piloto argentino, fanático de Boca, bromeó con la cantante británica luego de su visita al estadio y su foto junto a Juan Román Riquelme.