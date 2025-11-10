El divertido comentario de Franco Colapinto a Dua Lipa tras el Superclásico en La Bombonera

“Era ganar o ganar hoy. Qué motivación. Que venga a alguna carrera”, escribió Colapinto en referencia a la presencia de la cantante británica en el Superclásico. Su mensaje, acompañado de emojis de risa, despertó la simpatía de miles de fanáticos y generó una oleada de reacciones entre los hinchas xeneizes, que celebraron su ocurrencia.

La publicación original del club mostraba a Dua Lipa posando con una camiseta de Boca con el número 10 y su nombre, además de un mensaje donde la artista expresaba su entusiasmo tras su paso por el estadio: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”. La cantante disfrutó el partido desde uno de los palcos junto a Riquelme y otros directivos del club, y fue vista alentando durante el encuentro, algo que no pasó inadvertido por las cámaras ni por los fanáticos presentes.