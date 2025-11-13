La Selección argentina entrenó ante una multitud en España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1988941425053172061&partner=&hide_thread=false
La Argentina disputará su último partido del 2025 este viernes, cuando visite a su par de Angola a partir de las 13 en el Estadio 11 de Noviembre de la ciudad de Luanda, que tiene capacidad para 48.500 espectadores.
Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán cerrar el año con una buena actuación, en la previa de un 2026 que será clave ya que disputarán la Finalissima ante España en marzo y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.
Así formaría la Selección argentina ante Angola: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
