La Selección argentina entrenó ante una multitud en España

La práctica, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, contó con la presencia de más de 20 mil fanáticos de la “Albiceleste”, quienes ovacionaron en todo momento al astro rosarino Lionel Messi.

Por lo que se pudo observar en este entrenamiento a puertas abiertas, Scaloni hizo que sus jugadores realizaran movimientos tácticos de 11 contra 11 durante unos pocos minutos, en los que se hizo énfasis en la salida por abajo. Luego se practicó la pelota parada y concluyó con un ensayo formal entre los grupos.